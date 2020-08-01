Тимошенко призвала восстановить единство Украины, назвав войну 'раной'

Война в стране – это рана, которая кровоточит, не позволяет Украине расправить плечи, поднять экономику, привлечь инвестиции. Если эту рану закрыть и не восстановить нормальную, мирную жизнь украинцев, целостность территории, – нам очень трудно будет стать на ноги. К сожалению, президент и его офис, несмотря на обещания, провалил процесс восстановления мира, которого от него ждали люди. Потому что для этого требуется глубокое понимание проблем, профессионализм и четкая стратегия действий, которой у власти просто нет.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

"Уже в очередной раз объявили режим тишины, но мы видим, что его на самом деле нет, обстрелы продолжаются и война продолжается на полную мощность, а с момента смены президента погибли около 175 украинских военных. Война продолжается, и на ней гибнут лучшие дочери и сыновья Украины" , – возмутилась Юлия Тимошенко.

Лидер "Батьківщина" убеждена, что война продолжается, так как вместо профессиональных действий по установлению мира, нынешняя власть, так же как и предыдущая, только имитирует работу.

"Многочисленные ошибки власти привели к тому, что президент и его команда потеряли авторитет в международных кругах, подвели наших международных партнеров, которые работают в Германии и Франции для того, чтобы вместе с нами добиться мира в Украине. Мне искренне жаль упущенных возможностей и усилий наших союзников", – заметила Юлия Тимошенко.

Председатель партии сообщила, что обратилась в администрацию президента и предложила помощь "Батьківщини" для достижения мира.

"К Леониду Макаровичу Кравчуку, который вошел в состав ТКГ, я отношусь с большим уважением. И прямо сейчас хочу предложить помощь нашей команды. Он может полагаться на нас, потому что у нас есть концепция, точное понимание, как вернуть стране Донбасс и как установить там мир на справедливых условиях с соблюдением украинских позиций и украинских интересов", – заверила Юлия Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Юлии Тимошенко, местные советы способны самостоятельно противостоять экспериментам, которые сегодня власть ставит над страной, путем принятия решения о запрете игорного бизнеса на своих территориях.