Тимошенко объяснила, почему местные выборы важны для каждого украинца

Местные выборы 25 октября очень важны для украинцев и для Украины. Общины становятся самостоятельными и получают наконец возможность распоряжаться своими ресурсами.

Очень важно, чтобы к местной власти пришли сильные, честные, справедливые, преданные интересам граждан, профессиональные люди. Украинцы не должны ошибиться и в очередной раз проголосовать за "котов в мешке". К своему выбору следует относиться ответственно. И выбирать тех, кого знаем, кого можем оценить по реальным делам.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Она подчеркнула, что именно этими принципами руководствовалась "Батьківщина" при подборе кандидатов в мэры и депутаты местных советов.

"Наши депутаты, – заверила Юлия Тимошенко, – это единственная надежная команда, которая знает, что делать для того, чтобы изменить жизнь в городах и селах к лучшему уже сейчас".

По словам лидера партии, выборы важны еще и потому, что именно общины могут остановить беспорядок, в который погружает страну центральная власть.

"В центре власть уже передает стратегическую собственность, недра, ресурсы международным спекулянтам, лишая страну рычагов развития. Теперь они положили глаз на ресурсы, принадлежащие местным общинам. И поэтому чрезвычайно важно не повторить ошибки, допущенные при общенациональных выборах, когда украинцы голосовали за яркие обертки, не понимая, а что собственно в них завернули", – отметила Юлия Тимошенко.

По ее словам, сегодня нельзя допустить экспериментов над общинами. Именно поэтому нужно выбирать профессиональных, известных людей, и в конце направить вектор развития страны в правильном направлении.

"Сегодня 68% людей считают, что страна движется в неправильном направлении, а выборы – это тот момент, когда можно пойти другим путем. Именно общины, их объединения способны стать той мощной силой, которая больше не даст центральной власти проводить политику против интересов украинцев и Украины. Команда "Батьківщина" будет формировать собственное представительство в советах, будет объединяться и с мэрами, и с другими командам, которые будут стоять на позициях Украины, украинцев, экономического национализма. Надо после этих выборов повернуть вектор развития в правильном направлении – в том, в каком хотят видеть люди", – подытожила председатель партии.

Партия "Батьківщина", которая идет на выборы под лозунгом ЄДИНА НАДІЙНА КОМАНДА, официально заявила о выдвижении более 45 тыс кандидатов в советы всех уровней по всей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам политического эксперта Дмитрия Корнейчука, команда Юлии Тимошенко может показать лучший результат и получит перспективы на общенациональном уровне.