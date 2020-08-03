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Тимошенко инициировала создание парламентской миссии по установлению мира на Донбассе

Глеб Иванов
Политика
1,2 т.
Тимошенко инициировала создание парламентской миссии по установлению мира на Донбассе

Тимошенко инициировала создание парламентской миссии по установлению мира на Донбассе.

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что начнет переговоры о создании специальной парламентской миссии, которая сможет проложить реальный путь к миру на Донбассе

Об этом она рассказала на пресс-конференции в Киеве 3 августа. По словам Тимошенко, из-за позиции чиновников, Украина не борется за восстановление территориальной целостности.

"К сожалению, некомпетентность, хаос, отсутствие дипломатического опыта, отсутствие четкой патриотической позиции президента Зеленского и его окружения привели к тому, что Украина не борется за установление мира, за восстановление своей территориальной целостности", – отметила Тимошенко.

"Власть завела все мирные переговоры в тупик. Подвела наших международных партнеров, европейских друзей. За время президентства Зеленского погибло 175 человек. Это абсолютный провал всех мирных переговоров", – возмутилась лидер партии.

Она сообщила, что во время недавней встречи с руководителем президентского офиса Андреем Ермаком предложила помощь команды "Батьківщини", которая имеет достаточный дипломатический опыт, авторитет и международные связи. К сожалению, предложение осталось без ответа.

Тимошенко считает, что ситуация не имеет перспектив, пока ею занимается действующая власть. В то же время она напомнила, что Украина – парламентско-президентская страна, поэтому именно парламент должен принять ответственность за установление настоящего мира.

Глава "Батьківщини" призвала всех лидеров фракций, всех депутатов, которые имеют соответствующий опыт и авторитет, создать специальную парламентскую миссию, которая сможет принимать активное участие во всех международных переговорах по возвращению в Украину мира и территорий.

"С сегодняшнего дня я начну переговоры со всеми лидерами фракций для того, чтобы была сформирована специальная парламентская миссия, которая сможет проложить реальный путь к миру. Нам надо достичь результата. Результат – это восстановление территориальной целостности Украины, это завершение войны, это мир, спокойствие, нормальная работа, нормальная жизнь страны. Я верю в этот путь, и мы начинаем этим путем двигаться!" – подчеркнула Тимошенко.

Как писал OBOZREVATEL:

УкраинаВойна на ДонбассеВО БатьківщинаЮлия Тимошенко
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