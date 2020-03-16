Тимошенко заявила, что смертей от коронавируса больше и призвала спасти Украину

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко убеждена, что официальная статистика о коронавирусе не отражает истинной картины заболеваемости COVID-19 и смертности от него.

В связи с этим она призвала власти создать антикризисный штаб. Об этом политик заявила во время выступления на согласительном совете Верховной Рады 16 марта.

"Мы до конца не понимаем, перед какой угрозой оказалась Украина и весь мир. За все время независимости не было такой ситуации, когда бы объединились смертельная болезнь, – объявленная ВОЗ впервые за последние 100 лет всемирной пандемией, – с кризисом финансовым и экономическим, войной, которую ведут против Украины, с очень слабой экономикой и чрезвычайно уязвимыми финансами", – высказалась Тимошенко.

Юлия Тимошенко pravda.com.ua

Она обратилась к представителям власти с призывом отложить в сторону все "политические амбиции, противостояние и бои".

"Сейчас всем надо объединиться в антикризисный штаб с одной целью: спасти Украину и людей", – отметила лидер "Батьківщини".

При этом политик подчеркнула, что как бывший "премьер-министр, который прошел и финансовый кризис, и эпидемию тогда другого вируса", готова лично войти во все антикризисные штабы.

"Желательно, чтобы он был один... И работать без выходных и отдыха, чтобы Украину защитить", – заверила она.

Кроме этого, Тимошенко назвала три вещи, которые в стране надо сделать безотлагательно и уже сегодня:

Первое: нужно сделать абсолютным карантин, проверить его по молекулам.

Второе: немедленно восстановить реальную статистику о том, что в Украине делается с заболеванием.

"Я утверждаю – как человек, который понимает, что говорит: у нас гораздо больше заболеваний и гораздо больше умерших (чем говорят власти. – Ред.), но мы этого не знаем", – подчеркнула лидер "Батьківщини".

Третье: СМИ должны предоставлять людям знания, по какому телефону обращаться, если есть подозрение даже на минимальную температуру или любой насморк.

"Я прошу власть: сделайте сейчас общую информационную линию сообщений, куда людям обращаться и где бесплатно получить достоверный анализ на наличие коронавируса", – сказала Тимошенко.

В конце она добавила, что также нужно позаботиться о людях, которые находятся в изоляции из-за подозрения на коронавирус, и родителях, которые сидят с детьми дома. Кроме этого, централизованно закупить противовирусные препараты и необходимые лекарственные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский выдал указ о создании Координационного совета по противодействию распространению коронавируса COVID-19.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!