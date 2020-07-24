Таран призвал ОБСЕ уделить больше внимания агрессии России

ОБСЕ должна больше внимания уделить тому, что Россия разрушает основы европейской безопасности и создает угрозу миру на континенте.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время итогового онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ, передает пресс-служба ведомства.

"Российская агрессия против Украины остается главной проблемой нашей национальной и региональной безопасности. На востоке Украины наши оборонительные силы продолжают нести боевые потери, страдает гражданское население и продолжается упадок экономики региона", – подчеркнул он.

Таран отметил, что ситуация с безопасностью на востоке Украины, вблизи украинских границ и в Азово-Черноморском регионе характеризуется беспрецедентной милитаризацией, оккупацией суверенных территорий Украины и Грузии, препятствием свободы судоходства со стороны России.

"Санкции, связанные с Крымом, должны действовать пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", – заявил Таран, отметив, что ОБСЕ должна активнее участвовать в решении проблемы оккупации полуострова.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.