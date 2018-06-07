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Список 47: Кремль готовил покушение на сына Авакова

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В первоначальный вариант так называемого "списка 47" был внесен сын министра внутренних дел Александр Аваков.

Об этом рассказали не связанные между собой источники, передает INSIDER.

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По данным издания, Арсен Аваков был проинформирован об этом.

Однако в обнародованном списке имени Александра Авакова нет.

Глава МВД отказался комментировать информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня в сети появился "расстрельный" список из 47 журналистов и блогеров. В связи с этим СБУ открыла уголовное производство по факту разглашения.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, список 47 передали журналистам из России для дискредитации украинских силовиков.

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Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Арсен АваковАлександр Аваков
Место
Украина
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