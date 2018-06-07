Список 47: Кремль готовил покушение на сына Авакова

В первоначальный вариант так называемого "списка 47" был внесен сын министра внутренних дел Александр Аваков.

Об этом рассказали не связанные между собой источники, передает INSIDER.

По данным издания, Арсен Аваков был проинформирован об этом.

Однако в обнародованном списке имени Александра Авакова нет.

Глава МВД отказался комментировать информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня в сети появился "расстрельный" список из 47 журналистов и блогеров. В связи с этим СБУ открыла уголовное производство по факту разглашения.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, список 47 передали журналистам из России для дискредитации украинских силовиков.