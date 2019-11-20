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20 ноября • обновлено в 16:20
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"Спасибо каждому военному!" Зеленский неожиданно прибыл на Донбасс: видео

3.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 ноября, прибыл в Станицу Луганскую на Донбассе, чтобы открыть отремонтированный мост.

Подтверждающее видео опубликовала пресс-служба Офиса главы государства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Зеленский заверил, что на всех участках, на которых прошло разведение войск, не слышны выстрелы.

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Зеленский прибыл в Станицу Луганскую

Зеленский прибыл в Станицу Луганскую

Скриншот из видео

Президент также поблагодарил каждого военного и волонтера, которые помогают защищать независимость Украины. "Наша цель завершить войну, поскольку мы теряем лучших!" – добавил он.

Зеленский также рассказал, что наградил посмертно командира 128 горно-штурмовой бригады Евгения Коростелева, который погиб, подорвавшись на мине врага.

Кроме того, президент заявил, что проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей станет возможным только при условии их возвращения под контроль Украины.

Он отметил, что вопрос выборов будет поднят во время встречи лидеров "нормандской четверки" 9 декабря в Париже. "Возможность проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории", – подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, когда заработает мост возле Станицы Луганской, на открытие которого он и приехал.

"Как строился этот мост? Мы же думали о людях, поэтому построили временный пешеходный мост. Теперь, чтобы начать движение по новому мосту, нужно разобрать эту временную конструкцию. Это максимум 2-3 дня", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября Зеленский посетил Золотое на Донбассе, где тогда готовились к разведению войск.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Темы
Война на Донбассе Выборы на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Донбасс
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tosirova tossika
tosirova tossika
"спасибо" каждому хуторскому военному позже донецкие скажут , когда судить будут....кого в живых оставят !
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
А сцит, когда страшно. Каким живым бронежилетом себя любимого окружил.
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