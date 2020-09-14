Соболев призвал власть сделать тесты на COVID-19 бесплатными и защитить украинцев

Власть должна сделать все возможное, чтобы защитить людей в условиях ускоренного распространения коронавируса, в частности, обеспечить их возможностью своевременного и доступного тестирования. А президенту Украины Владимиру Зеленскому пришло время отчитаться перед украинцами обо всех действиях государства в борьбе с болезнью.

Такое заявление в ходе Согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов сделал заместитель председателя ВО "Батьківщина" Сергей Соболев.

По словам Соболева, темпы тестирования на коронавирус в стране уже ускорились, впрочем, нужно позаботиться о том, чтобы люди имели возможность делать это бесплатно.

"800 тысяч тестов было проведено уже за последние три недели. Но сколько наши граждане отдали денег за эти тесты, которые, на мой взгляд, должны быть бесплатны. Это обязанность украинского государства, как и любой другой страны", – отметил Сергей Соболев.

Приоритетным сегодня, убежден политик, является вопрос защиты врачей, учителей, учеников. А также обеспечение надлежащих условий обучения в условиях распространения болезни.

"К героям-врачам и младшему медицинскому персоналу сейчас добавляются герои-учителя. Кроме того, мы понимаем, что у нас тысячи учеников не имеют возможности дистанционно учиться. И не только в деревнях, но и в городах тоже. Это связано не только с отсутствием возможности использовать интернет-соединение, но и с отсутствием средств для этого. Как эти дети учатся, значит, что они сидят дома, лишенные ключевого права на образование?" – возмутился Соболев.

По мнению политика, власть должна позаботиться и о надлежащих условиях защиты тысяч членов избирательных комиссий и избирателей, которые придут на участки 25 октября.

"ЦИК нужно принимать решение не об опросе в день выборов, который неизвестным образом уже в третий раз попадает в повестку дня с тем же названием, но под другими номерами. Надо немедленно уполномочить ЦИК на защиту тысяч граждан на избирательных участках", – заметил Соболев.

По его словам, власть недооценивает угрозу вируса, а средства на борьбу с болезнью тратит неэффективно.

"Ресурс, выделенный на борьбу с коронавирусом и, к сожалению, просто разбазарен, потому помощь врачам, младшему медицинскому персоналу теперь уже и учителям была провалена. Но болезни нужно противостоять, и обязанность власти – защитить людей", – подчеркнул Сергей Соболев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по статистике, по состоянию на 14 сентября в Украине зафиксировано почти 2,5 тысячи новых случаев коронавирусного заболевания. При этом, украинская власть тратит деньги из Фонда борьбы с коронавирусом на ремонт дорог и на закупку товаров медицинского назначения не первоочередной необходимости.

При этом, очередное увеличение количества заболеваний фиксируется и за пределами Украины. Так, на днях стало известно, что Израиль закроется на жесткий карантин из-за коронавируса.

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