Выборы в Раду под угрозой: что может сорвать голосование

24 мая в Украине снова стартовала предвыборная кампания, а сами досрочные выборы в Верховную Раду намечены на 21 июля 2019 года, если, конечно, не будут сорваны из-за ряда проблем.

В чем трудности и удастся ли избежать политического коллапса — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Центральная избирательная комиссия начала подготовку к досрочным парламентским выборам. Дата старта кампании — 24 мая;

В ЦИК при этом жалуются на нехватку времени и законных прав для проведения честных выборов;

Проблема в том, что за столь сжатые сроки не получается закупить материально-техническую базу. Речь как о бюллетенях, так и о других принадлежностях;

Проблему могли бы исправить изменения в закон о публичных закупках. Но его парламент провалил, а повторных голосований уже не будет;

ЦИК находится в патовой ситуации, поскольку несмотря ни на что, обязана провести выборы.

Сложности с закупками

Одна из основных проблем нынешней парламентской кампании — адаптация законодательства о публичных закупках под короткую избирательную кампанию. Об этом ранее заявляла глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Я ожидаю и от президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины", — констатировала она.

Среди прочего, Слипачук отметила, что есть несколько вопросов, которые касаются избирательного процесса, а именно устарелость некоторых норм и несоответствие норм закона "О выборах народных депутатов", которые действуют сегодня.

Дело в том, что нынешняя досрочная кампания проходит в сжатые сроки. Указ о проведении выборов официально вступил в силу 23 мая, кампания началась 24 мая, а сами выборы состоятся 21 июля. В такие сжатые сроки ЦИК должен полностью провести весь процесс — от формирования ОИК и УИК, а также регистрации мажоритарщиков и партий, до проведения самого голосования.

Верховная Рада

Для этого нужно в рамках системы публичных закупок сделать масштабный заказ на изготовление разных видов продукции: печатной (бюллетени, документы и так далее), канцтовары, плакаты с партиями, кандидатами, и так далее. Судя по всему, в нынешней ситуации это сделать будет очень сложно.

Создать такую продукцию могут только сертифицированные предприятия, которые имеют необходимое оборудование. Но и тут есть свои “но”. Если во время изготовления продукции на предприятие будет подана жалоба, то до ее рассмотрения производство материалов приостанавливается. Таким образом, при большом желании, жалобами попросту можно затормозить процесс проведения выборов.

Для решения проблемы нужны срочные изменения в законодательство. Ранее проект изменений 10317 подал президент Владимир Зеленский, но парламент его даже не внес в повестку дня. Он предусматривал одну норму — в случае поступления жалобы на предприятие, его работа не останавливается.

Руслан Стефанчук - представитель Зеленского в парламенте

Правда, по мнению эксперта Реанимационного Пакета Реформ Юлии Кириченко, Центральная избирательная комиссия, несмотря на проблемы, просто обязана провести выборы. Ситуация для членов ЦИК патовая — для того, чтобы сделать по закону, им нужно его нарушить.

“Члены ЦИК в любом случае обязаны провести выборы. Подписав указ, президент поставил их в неловкое положение. И несмотря на проблему с закупками, другими организационными моментами, они должны проводить эти выборы, возможно, пренебрегая нормами избирательного законодательства. Не исключено, что позже и их работу будут проверять на предмет нарушений”, — пояснила OBOZREVATEL Юлия Кириченко.

При таком раскладе досрочные выборы в парламент становятся еще более скандальными. В копилку "проблемных" вопросов добавляется еще и нарушение публичных закупок. Вероятно, это станет еще одним козырем для противников идеи Зеленского, которые готовятся оспорить июльские выборы в суде.

Нардепов изберут по старой системе

Половина Верховной Рады (225 мандатов) будет распределена среди тех партий, которые набрали более 5%. Еще одна половина — через мажоритарные округа.

Вся территория Украины поделена на 225 округов, в рамках которых баллотируются кандидаты. Они могут быть как выдвиженцами партий, так и внепартийными. Из-за агрессии России — аннексии Крыма и военных действий на Донбассе — на последних выборах в Раду прошли народные депутаты из 198 округов.

Это еще одна проблема будущего состава парламента — народные депутаты будут избраны по закрытым спискам. Этого пункта даже не было в поданном президентом и проваленном Радой законопроекте. Зеленский предлагал лишь отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер с 5 до 3%,.

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По данным одного из крайних исследований, по действующим правилам в парламент, вероятно, пройдут 5 партий. Речь идет о "Слуге народа" – 43,8%, "Оппозиционной платформе – За жизнь" – 10,5%, БПП – 8,8%, "Батьківщині" – 7,3%, "Силе и чести" – 5,1%. Потенциал на преодоление барьера имеют еще несколько партий: Святослава Вакарчука "Голос" – 4,6%, Радикальная партия Олега Ляшко – 3,3%, "Оппозиционный блок" – 3,2%.

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