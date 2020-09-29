"Слуга народа" заговорил о необходимости признания "украинского русского языка"

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев считает, что в Украине необходимо отдельно признать "украинский русский язык".

В эфире программы "Хард с Влащенко" 29 сентября он заявил, что в нашей стране этот язык отличается от того, на котором говорят в России, передает "Украина 24".

"Как филолог по первому образованию точно убежден, что русский язык в Украине меняется по многим параметрам", – сказал Потураев.

Нардеп уточнил, что в среднесрочной или долгосрочной перспективе он должен стать отдельным.

"Тогда в России будет русский язык, а в Украине… это вопрос для дискуссии, как филологической, так и в обществе", – добавил "слуга народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и Олег Волошин от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложили разрешить выступать в Верховной Раде на русском языке.