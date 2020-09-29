"Слуга народа" заговорил о необходимости признания "украинского русского языка"
Никита Потураев считает, что такой язык должен стать отдельным в Украине
По его словам, вопрос стоит выносить на обсуждение в обществе и среди филологов
Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев считает, что в Украине необходимо отдельно признать "украинский русский язык".
В эфире программы "Хард с Влащенко" 29 сентября он заявил, что в нашей стране этот язык отличается от того, на котором говорят в России, передает "Украина 24".
"Как филолог по первому образованию точно убежден, что русский язык в Украине меняется по многим параметрам", – сказал Потураев.
Нардеп уточнил, что в среднесрочной или долгосрочной перспективе он должен стать отдельным.
"Тогда в России будет русский язык, а в Украине… это вопрос для дискуссии, как филологической, так и в обществе", – добавил "слуга народа".
Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и Олег Волошин от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложили разрешить выступать в Верховной Раде на русском языке.