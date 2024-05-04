Схождение Благодатного огня в 2024 году: онлайн трансляция

Сегодня, в субботу, 4 мая, в канун Пасхи происходит схождение Благодатного огня. Этот важный для христиан обряд проходит в Иерусалиме в Кувуклии храма Гроба Господня.

Это священное событие символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Наблюдать за восхождением Благодатного огня можно из любого уголка мира благодаря трансляции на YouTube.

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В прошлом году мы также писали о том, как в храме Гроба Господня тысячи людей стали свидетелями схождения Благодатного огня. Одно из важнейших событий для всего христианского мира началось в 12:30 по киевскому времени, а самое чудо произошло около 15:00.

Также мы публиковали фото священной церемонии. В 2023 году полиция Израиля по соображениям безопасности ограничила допустимое количество верующих в храме Гроба Господня – не более 1800 человек внутри и 1200 рядом со святыней.

Как сообщал OBOZ.UA, Великая суббота – это последний день Страстной седмицы, которая заканчивается Пасхой. В 2024 году она выпала на 4 мая. Издавна последний день перед Пасхой был символом добра, прощения и примирения.

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