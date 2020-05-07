"Уже не смешно!" "Слуга народа" после "собачьего скандала" предложил отменить уроки истории в школе

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Брагар, который ранее прославился "собачьим скандалом", предложил отменить уроки истории Украины в школе.

По мнению нардепа, курс истории в пятом классе является поверхностным и низкоинформативным. Соответствующее обращение на имя и.о. министра образования и науки Украины Любомиры Мандзий Брагар опубликовал у себя в Facebook, но позже удалил пост.

Брагар предложил отменить уроки истории в школе

"Сегодня он вновь проявился и показал, что если человек один раз уже "брагарил", то теперь его уже не остановить. В общем, он не долго думал и написал депутатское обращение в Министерство образования. Суть этого текста проста – курс истории за 5 класс слишком прост, а ученики перегружены, поэтому отменяйте изучение истории. К чёртовой матери! И попросил сообщить ему о результатах рассмотрения его обращения. Не знаю, какую детскую травму нанес Брагару в детстве учитель истории, но к чему это привело мы видим", – написал бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза в Facebook, прикрепив фото обращения.

Брагар заявил, что ему известно об "общественном резонансе", который произошел во время трансляции уроков на телевидении.

Обращение депутата

Отметим, что депутат окончил исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, магистр, аспирант КНУ.

Предложение Брагара вызвало шквал критики в сети. В комментариях пользователи посмеялись над депутатом и предложили ему отменить весь курс начальной школы и начать набирать детей сразу в пятый класс.

"Руководствуясь логикой депутата, весь курс начальной школы можно отменить, как и саму начальную школу. Ибо все, что там преподают, углубленно изучается в средней школе. Поэтому предлагаю открыть набор сразу в 5-й класс. Представьте, сколько денег можно сэкономить", – пишут в комментариях.

Как писал OBOZREVATEL ранее, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал украинцам продавать собак, чтобы "жить нормально".

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