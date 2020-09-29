"Слуга народа" Беленюк заразился коронавирусом

Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 29 сентября, после того, как получил положительный результат теста.

"Когда сдавал тест, я был уверен, что заболел... Объективных причин своего плохого состояния я больше не мог предположить. Был на 99% уверен, что все-таки я попал", – сообщил он.

Чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе при этом рассказал, что знает, где мог заразиться. Но он подчеркнул, что готов побороться с вирусом.

Беленюк также рассказал о своем самочувствии: "Температура пару дней держится в районе 37 градусов, небольшая ломота в теле, под вечер болит голова".

Как писал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом болел нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук. Инфекция также была обнаружена у его беременной жены.