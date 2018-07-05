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"Сколько было понтов": историк напомнил о позоре России на Донбассе

1.6тЧитать новость на украинском

Российско-террористические войска на Донбассе 4 года покинули захваченные Славянск и Краматорск, несмотря на демонстративные обещания устроить там "Сталинград".

Об этом в эфире ObozTV рассказал украинский историк и блогер Александр Палий, комментируя памятную дату.

"Я поздравляю всех с четвертой годовщиной освобождения Славянска и Краматорска. Это очень важное историческое событие", - заявил историк.

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"Помните, сколько у россиян было понтов? Рассказывали, что превратят Славянск в Сталинград. Российский вице-премьер (Дмитрий Рогозин - ред.) рассказывал, что он мечтает быть в окопах Славянска и разный другой бред. Это тот вице-премьер, который в танк не залез, потому что ему ширина талии не позволила", - напомнил он.

Палий отметил, что россияне, "после того, как все это рассказывали, оттуда удрали при первой же возможности".

"Стало понятно, что понты и реальность - это совсем разные вещи", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото, как изменился Славянск спустя 4 года после войны.

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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Припоминаю позор ВСУ в семи котлах
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Хлопицкий Александр
Хлопицкий Александр
Рябинин Владимир, об этом тебе псковские десантники рассказали, которые сейчас дружно удобряют землю Украины?
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