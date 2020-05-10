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12 мая • обновлено в 16:02
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Скандальный нардеп от "Слуги народа" засветился на автопробеге Шария в Одессе: его назвали "бородатой куклой"

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В Одессе 9 мая на автопробеге, организованном партией одиозного блогера Анатолия Шария, заметили нардепа от "Слуги народа" Артема Дмитрука.

Соответствующие кадры опубликовал местный активист Демьян Ганул. На них слышны оскорбительные выкрики в адрес парламентария (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот так нужно разговаривать с народным депутатом от "Слуги народа". Дмитрук то цветы несет террористам на Куликово поле, то поддерживает сомнительный автопробег", — подчеркнул Ганул.

Нардеп Дмитрук на автопробеге Шария в Одессе

Нардеп Дмитрук на автопробеге Шария в Одессе

Скриншот видео

Нардеп Дмитрук на автопробеге Шария в Одессе

Нардеп Дмитрук на автопробеге Шария в Одессе

Скриншот видео

На видео за кадром слышен его голос: в частности, он обозвал Дмитрука за поддержку акции Шария "быком" и "бородатой куклой".

В итоге скандальный автопробег так и не состоялся: его проведение запретили правоохранители из-за наличия у участников запрещенной в Украине коммунистической символики.

Автопробег Шария в Одессе 9 мая

Автопробег Шария в Одессе 9 мая

Odessa Online

Блокирование автопробега Шария в Одессе

Блокирование автопробега Шария в Одессе

Скриншот видео

Блокирование автопробега Шария в Одессе

Блокирование автопробега Шария в Одессе

Скриншот видео

Напомним, 9 мая "Партия Шария" также устроила автопробег в Киеве по случаю Дня победы, несмотря на карантин из-за коронавируса. Десятки машин с флагами политической силы и традиционными красными шариками проехали по столице.

А в Одессе празднование 9 Мая закончилось драками и составлением админпротоколов за нарушение общественного порядка и ношение запрещенной символики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук, поддержавший автопробег Шария, прошел в Раду по округе №133 (Киевский район Одессы). Ему 26 лет – парламентарий родился 28 июня 1993-го в городе Казатин Винницкой области. В 13 лет переехал в Одессу.

  • Нардеп является мастером спорта по пауэрлифтингу, многократный чемпион и рекордсмен Украины. До начала спортивной карьеры он работал грузчиком и охранником.

  • Известно, что Дмитрук уже неоднократно попадал в скандалы. Так, он отказывался общаться с журналистами украинских изданий, заявив, что будет отвечать на вопросы лишь тем, кому посчитает нужным.

  • Также во время выступления коллеги из "Европейской солидарности" Виктории Сюмар нардеп умышленно закрыл ее спиной.

  • Еще один конфуз Дмитрука связан с тем, что он не смог вспомнить имя экс-премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
День Победы Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Анатолий Шарий Артем Дмитрук
Место
Украина Одесса
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии
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Крым Андрей
Крым Андрей
Оккупанты, как и положено, не могут допустить проявления в стране хоть малейшего отступления от "линии партии" и хоть какой-то свободы.
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Почитатели шария - это потомки шарикова.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ху..до бородатое...сплошная шариковщина.
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Джонсон Саймон Ф., да, Г@внул - чм@ бородатое
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