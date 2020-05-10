Скандальный нардеп от "Слуги народа" засветился на автопробеге Шария в Одессе: его назвали "бородатой куклой"

В Одессе 9 мая на автопробеге, организованном партией одиозного блогера Анатолия Шария, заметили нардепа от "Слуги народа" Артема Дмитрука.

Соответствующие кадры опубликовал местный активист Демьян Ганул. На них слышны оскорбительные выкрики в адрес парламентария (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот так нужно разговаривать с народным депутатом от "Слуги народа". Дмитрук то цветы несет террористам на Куликово поле, то поддерживает сомнительный автопробег", — подчеркнул Ганул.

Нардеп Дмитрук на автопробеге Шария в Одессе Скриншот видео

Нардеп Дмитрук на автопробеге Шария в Одессе Скриншот видео

На видео за кадром слышен его голос: в частности, он обозвал Дмитрука за поддержку акции Шария "быком" и "бородатой куклой".

В итоге скандальный автопробег так и не состоялся: его проведение запретили правоохранители из-за наличия у участников запрещенной в Украине коммунистической символики.

Автопробег Шария в Одессе 9 мая Odessa Online

Блокирование автопробега Шария в Одессе Скриншот видео

Блокирование автопробега Шария в Одессе Скриншот видео

Напомним, 9 мая "Партия Шария" также устроила автопробег в Киеве по случаю Дня победы, несмотря на карантин из-за коронавируса. Десятки машин с флагами политической силы и традиционными красными шариками проехали по столице.

А в Одессе празднование 9 Мая закончилось драками и составлением админпротоколов за нарушение общественного порядка и ношение запрещенной символики.

Колеги передали відео з блокування автопробіга партії Шарія в Одесі. Обережно, мат. pic.twitter.com/KiDsNHFylR — Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

народный депутат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук, поддержавший автопробег Шария, прошел в Раду по округе №133 (Киевский район Одессы). Ему 26 лет – парламентарий родился 28 июня 1993-го в городе Казатин Винницкой области. В 13 лет переехал в Одессу.

Нардеп является мастером спорта по пауэрлифтингу, многократный чемпион и рекордсмен Украины. До начала спортивной карьеры он работал грузчиком и охранником.

Известно, что Дмитрук уже неоднократно попадал в скандалы. Так, он отказывался общаться с журналистами украинских изданий, заявив, что будет отвечать на вопросы лишь тем, кому посчитает нужным.

Также во время выступления коллеги из "Европейской солидарности" Виктории Сюмар нардеп умышленно закрыл ее спиной.

Еще один конфуз Дмитрука связан с тем, что он не смог вспомнить имя экс-премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!