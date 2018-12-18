''Северный поток-2'': посол Германии объяснил, почему никто не останавливает Путина

Правительство Германии не начинало строительство газопровода "Северный поток-2", потому немецкие политики не имеют законных оснований останавливать его.
Об этом посол Германии в Украине Эрнст Вольфганг Райхель заявил в интервью ведущим программы The Week на телеканале "Прямий" Питеру Залмаеву и Тарасу Березовцу.
Посол напомнил, что его реализацией занимается "Газпром" вместе с европейскими компаниями, среди которых есть и немецкие.
Главное:
"Северный поток-2" (англ. "Nord Stream 2") — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км
Является расширением "Северного потока"
Проект, прямо или опосредованно, затрагивает интересы широкого круга стран и предприятий
Противники проекта — Украина, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Венгрия, Дания, США
Эрнст Вольфганг Райхель
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"Может ли правительство Германии остановить проект? Ответить можно, когда станет понятно, есть ли на это законные основания и юридические возможности. Все разрешения на реализацию проекта уже выданы. И не только в Германии, а во всех странах, по которым должен проходить газопровод. И для того, чтобы отозвать это разрешение, нужны определенные условия", — объяснил Райхель.
Как отметил посол, условия закрытия "Северного потока-2" не связаны с изменениями политических взглядов.
Напомним, что Европарламент решительно осудил строительство газопровода "Северный поток-2". Европейские чиновники отметили, что Украина играет решающую роль в энергетической сети ЕС, поэтому они призвали прекратить реализацию российского проекта.
Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств — 4,75 миллиарда евро.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.
Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.
В свою очередь, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Энергетический эксперт Дмитрий Марунич сказал, что ЕС, в частности Германия, вряд ли заставит Россию отказаться от реализации газопровода "Северный поток-2".
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