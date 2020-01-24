"Счастливый, потому что не понимаете": Гончарук и Бойко устроили перепалку в эфире из-за "дерибана" экономики

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поспорил с главой фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрием Бойко из-за экономического развития Украины.

Дискуссия разгорелась в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 24 января (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Гончарук отчитался об успешных итогах экономического форума в Давосе для Украины. По его словам, "доверие к Украине выросло". "Именно с новым президентом я связываю рост уровня доверия. Мы побили несколько рекордов. Украина на этой неделе рекордно выгодно для себя разместила евробонды. Это четкий маркер уровня доверия к стране. К нам зашли инвесторы из Грузии, Катара... Скажете, можно ли это сделать за неделю? Можно, если привести новых людей, которые абсолютно точно не воруют", – заявил Гончарук.

Гончарук и Бойко устроили перепалку в эфире из-за "дерибана" Скриншот из видео

На его слова отреагировал Бойко. "Вы знаете,я уже не первый раз слышу ваше выступление. Знаете,я думаю, вы абсолютно счастливый человек. Ваше счастье в том, что вы не понимаете, насколько тяжелая экономическая ситуация в стране. И куда вы ее ведете. За последние 3 месяца упало промышленное производство. Это путь в никуда. Вы не понимаете, как развивать экономику. Нельзя просто сдавать в аренду и продавать", – высказался он.

Гончарук и Бойко устроили перепалку в эфире из-за "дерибана" Скриншот из видео

"Да, вы правы. Я абсолютно счастливый человек. Но потому, что в моей стране к власти пришли новые люди, которые не воруют. За 30 лет управления страной вашими коллегами, уважаемый, мы одалживали намного больше. А мы сейчас каждую третью гривню должны отдавать на долги. Вы сначала вспомните, что было 30 лет, а потом говорите о новом правительстве", – ответил ему Гончарук.

Гончарук и Бойко устроили перепалку в эфире из-за "дерибана" Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук заявил, что он и правительство пока не собираются уходить в отставку, несмотря на скандал с прослушкой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал