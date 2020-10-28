Садовый ушел на самоизоляцию: у жены и тещи обнаружен коронавирус

Мэр Львова Андрей Садовый ушел на самоизоляцию после того, как у его жены и тещи обнаружился коронавирус.

На своей странице в Facebook он написал, что все сделали ПЦР-тесты.

"Сегодня Екатерина вместе с мамой получили позитивный ПЦР-тест. Мой результат негативный", – отметил Садовый.

Он подчеркнул, что проведет несколько дней на самоизоляции и сделает повторный тест.

"Если повторный тест будет негативным, сразу вернусь к работе. Кате и Марии Михайловне желаю скорейшего выздоровления. До момента получения родными негативных ПЦР-тестов с ними не буду контактировать", – добавил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно подсчетам Совета национальной безопасности и обороны, в ближайшие недели может начаться существенный рост случаев заболеваний коронавирусом во Львовской области.