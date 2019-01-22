Саакашвили внезапно объявился на съезде ''Батьківщини''

Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили выступил по видеосвязи на съезде партии "Батьківщина". Он поддержал выдвижение лидера политсилы Юлии Тимошенко в президенты Украины.

Вероятно, таким образом Саакашвили решил вернуться в большую украинскую политику через другую дверь. Ведь еще недавно он выступал в роли ярого критика лидера "Батьківщини" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Выступая на съезде, скандальный "беженец" уделил особое внимание газовым инициативам Тимошенко. Он выразил уверенность в том, что ее обещания снизить цену на газа вдвое не являются популистскими.

Михеил Саакашвили Facebook Михеила Саакашвили

"Если убрать элемент олигархических денег, которые украинцы платят за газ и электроэнергию в карманы олигархов, электричество и газ могут быть дешевле. Украина может стать великой страной и сверхдержавой. Потому в этом соревновании я желаю успехов Украине, желаю успехов Юлии Тимошенко, желаю успехов каждому из вас", — сказал Саакашвили.

Михеил Саакашвили выступает на съезде "Батьківщини" Скриншот видео

Однако в начале декабря его риторика в отношении Тимошенко была совершенно другой. В программе "Джокеры", ведущим которой был сам Саакашвили, он называл политика "газовой принцессой" и утверждал, что за это ее якобы постигнет расплата.

"Все помнят, что в 90-х годах ее называли "газовой принцессой", потому что она сотрудничала с первым олигархом Украины Павлом Лазаренко. Это такой эпизод, за который ее будут бить. Потому что для многих людей это остается пятном. И любой политик не может себе позволить не работать над ошибками", — говорил экс-губернатор Одесской области.

В этой же программе Саакашвили назвал Тимошенко органичной частью политического класса, который неспособен построить украинскую государственность.

В последствии он отказался от своих слов и от участия в программе, обвинив руководство телеканала в монтаже и пропаганде.

Такое оправдание вполне объяснимо, если учесть решение Саакашвили попробовать вернуться в украинский политикум через поддержку "Батьківщини".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-замглавы СБУ Виктор Трепак также обратил внимание на предвзятость к персоналиям в цикле программ "Джокер" с Саакашвили в роли ведущего. Он отметил, что не верит в оправдания политика о недоразумении, поскольку в каждом выпуске вырисовывается системность подхода и направленности. Трепак отметил, что неприятно поражен передачей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!