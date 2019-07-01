"Со своей Леной на русском говори!" Кондратюк резко отреагировал на идею о языке для Донбасса

Известный продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк резко раскритиковал заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана относительно референдума по русскому языку на Донбассе.

В эфире ObozTV Кондратюк предположил, что Богдану нужно "заботиться о делах президента, чтобы у него были скрепки, машина заправлена и так далее".

"По сути, мало ли, что он сказал? Есть в Украине партии, которые считают, что надо дружить с Россией. И что? Дружить, когда она забрала у нас Крым и воюет руками пророссийских террористов и регулярных войск против украинских Вооруженных сил? Мало ли, что они говорят", – подчеркнул телепродюсер.

Кондратюк также напомнил, что в Украине есть только один государственный язык – украинский.

"Кто хочет двуязычия, может использовать его где угодно, но не в государственном управлении. Если хотите использовать русский язык на работе – не идите в управленцы. Я не понимаю Авакова, который разговаривает на русском языке, не понимаю президента, который иногда дает интервью на русском языке. Это его личное дело – разговаривай со своей Леной на русском языке", – добавил он.

tass.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганскй и Донецкой области.

Ранее Богдан заявил, что Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией.

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