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"Со своей Леной на русском говори!" Кондратюк резко отреагировал на идею о языке для Донбасса

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Известный продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк резко раскритиковал заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана относительно референдума по русскому языку на Донбассе.

В эфире ObozTV Кондратюк предположил, что Богдану нужно "заботиться о делах президента, чтобы у него были скрепки, машина заправлена и так далее".

"По сути, мало ли, что он сказал? Есть в Украине партии, которые считают, что надо дружить с Россией. И что? Дружить, когда она забрала у нас Крым и воюет руками пророссийских террористов и регулярных войск против украинских Вооруженных сил? Мало ли, что они говорят", – подчеркнул телепродюсер.

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Кондратюк также напомнил, что в Украине есть только один государственный язык – украинский.

"Кто хочет двуязычия, может использовать его где угодно, но не в государственном управлении. Если хотите использовать русский язык на работе – не идите в управленцы. Я не понимаю Авакова, который разговаривает на русском языке, не понимаю президента, который иногда дает интервью на русском языке. Это его личное дело – разговаривай со своей Леной на русском языке", – добавил он.

"Со своей Леной на русском говори!" Кондратюк резко отреагировал на идею о языке для Донбасса

tass.ru

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗакон о языкахЯзыковой скандал
Персоны
Игорь КондратюкАндрей Богдан
Место
Украина
Теги
русский языкукраинский язык
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Кондратюк предположил, что Богдану нужно заботиться о делах президента, чтобы у него были скрепки, машина заправлена и так далее" - а почему бы Кондратюку самому не последовать своему совету? Пел бы себе караоке на Майдане, играл бы в "Что? Где? Когда?" (хотя, откровенно говоря, "знаток" из него говённый, хуже, пожалуй, только Козлов). Чего ты, морда, лезешь не в свою парафию? :)
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Скажу просто: лучше бы пел ! Или тоже в депутаты метит как Вакарчук ? Он не понимает президента, который иногда дает интервью на русском языке ? Походи на курсы, в чём проблема ?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
МОВНЮКИ = ТУПЫЕ. :-))) Нет НИ ОДНОГО мовнюка - лауреата Нобелевской премии. Это международное признание тупости мовнюков. :-)))
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