Россия созвала Совбез ООН из-за Украины: что будут обсуждать

Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет заседание относительно ситуации в Украине 18 февраля в 22:00 по киевскому времени.

В частности, заседание начнется в Нью-Йорке в 15:00 по местному времени. Об этом говорится в графике трансляций событий на сайте ООН.

Отметим, что заседание состоится по инициативе России в связи с пятой годовщиной принятия Минских соглашений по Донбассу. После этого, по требованию Украины спецзаседание проведет Генассамблея ООН. Обсудят российскую агрессию и ситуацию на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.

Совбез ООН проведет заседание по Минским соглашениям 18 февраля в 22:00

В дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. В МИД Украины заявили о готовности противостоять российским сценариям в ООН.

Как писал OBOZREVATEL, 12 февраля состоялась новая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске.

В "ДНР" заверили, что стороны якобы не смогли договориться о какой из новых участков разведения войск в Донбассе. В то же время украинская сторона заявила, что во время переговоров было практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!