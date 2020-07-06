Россия начнет новую войну 7 июля, – политтехнолог Петров

Во вторник, 7 июля, Россия может начать новую фазу вооруженного конфликта на территории Украины.

Как написал политтехнолог Владимир Петров в авторской колонке на "TK Media", причиной этому стал провал переговоров советников глав стран "нормандской четверки" в Берлине 3 июля.

"Что привело к войне, которая начнется 7 июля и о которой мы пока не знаем и не ждем? Привела последняя "нормандская встреча" в Берлине", – сказал он.

По информации Петрова, россияне заявили, что Украина не выполнила ни одно из своих условий из той понятийки, которую подписали между собой глава Офиса президента Андрей Ермак с украинской и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак с российской стороны.

"Россияне пообещали поддерживать обмен пленными, обеспечить транзит газа и вернуть 3 миллиарда долларов. Украинцы, в свою очередь, должны были обеспечить изменения в Конституцию, внести статьи об особом статусе "Д/ЛНР" и дописать пункт про выборы. Плюс там еще были пункты про подачу воды в Крым, прямое авиасообщение между Украиной и Россией, отвод войск, но все эти пункты были вторичны, основным условием было внесение изменений в Конституцию. Россияне считают, что они свои условия выполнили, а вот украинцы в очередной раз с достоинством плюнули врагу в лицо", – утверждает политтехнолог.

Он отметил, что Ермак оказался для россиян не таким простым и понятным, как они думали.

"Ни для кого не секрет, что базовым скилом, из-за которого Ермака поставили руководить Офисом, была озвученная им возможность вернуть в Украину мир. Политические и социальные связи Ермака должны были обеспечить Кремлю в лице Козака максимально понятную дискуссию и процесс установления перемирия. Но "щит президента" преподнес России патриотический сюрприз, демонстративно "кинув" лично Путина", – подчеркнул Петров.

По его словам, из Берлина все разъехались с жесткими условиями: Владимир Путин не будет встречаться с Владимиром Зеленским до тех пор, пока не будут выполнены все пункты пакта Ермака-Козака, а у Украины есть три дня (до 7 июля) на принятие изменений в Конституцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Берлине на встрече советников лидеров стран "нормандского формата" не удалось договориться по вопросу особого статуса оккупированного Донбасса. Москва обвинила Киев в срыве договоренностей.

Позже президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги встречи, заявил, что не намерен вносить изменения в Конституцию по требованию России относительно статуса Донбасса.