Российский журналист назвал цель Путина на нормандском саммите

Российский журналист Игорь Яковенко убежден, что на нормандском саммите может быть решен вопрос о деэскалации на Донбассе.

"В какой-то степени это в интересах Путина – временно снизить количество убиваемых людей в Украине, чтобы решить свои внешнеполитические вопросы", – сказал он OBOZREVATEL.

В то же время журналист убежден: "Окончательно прекратить убивать граждан Украины Путин не заинтересован. Путин заинтересован в том, чтобы постоянно создавать хаос. Я полагаю, что именно в этом состоит его интерес".

Названа цель Путина на нормандском саммите

Комментируя постоянное откладывание нормандской встречи, журналист заверил: "Встреча, скорее всего, будет. Потому что отмена этой встречи будет достаточно серьезным поражением и Кремля тоже. Полностью свалить всю вину на Украину, скорее всего, не получится".

Как писал OBOZREVATEL, ранее в России не подтвердили встречу в нормандском формате, которая по предварительной договоренности должна была состояться 9 декабря 2019 года в Париже. 18 ноября помощник президента России сообщил о том, что в Кремле все же готовятся к встрече в указанную дату.

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