В состав Трехсторонней контактной группы в качестве представителей ОРДЛО кроме уже избранных четырех войдут еще люди.

Остальные кандидаты будут представлены по мере необходимости, рассказал LIGA.net министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Алексей Резников заявил, что представителей ОРДЛО будет больше четырех Пресс-служба президента

При этом он отказался называть другие фамилии, кроме четырех уже известных.

"При всем любопытстве журналистов им начнут задавать вопросы, поэтому есть психологический вопрос. К тому же есть тактические шаги, которые не нужно заранее давать нашим визави с той стороны", – подчеркнул Резников.

Также министр рассказал, что во время отбора кандидатов у него возникла дилемма.

"Мы стали думать, кто же может быть полномочными настоящими представителями. Первое, что приходит в голову: избранные на легитимных выборах 2010 года депутаты местных советов или мэры. Юридическая легитимность была бы точно. При этом ее бы и западники приняли. Но общественная легитимность могла бы остаться под сомнением, потому что не каждый депутат Донецкого или Луганского горсовета сегодня воспринимается как имеющий право говорить от имени свободного демократичного Донбасса", – отметил он.

Резников уточнил, что было принято решение в пользу легитимности.

"Мы пришли к тому, что это должны быть представители гражданского общества разных профессий: журналисты, священники, юристы, спортсмены, правозащитники. Постепенно я стал подбираться к интересным кандидатурам, следить, кто как публично ведет себя по отношению к войне на Донбассе. Мы наводили справки и люди даже не знали, что мы их изучаем. Безусловно, мне помогала СБУ", – сказал министр.

Всего было отобрано 60 человек, с которыми велись беседы в режиме видеосвязи. Среди них есть и священники.

Также Резников рассматривал кандидатуру бывшего мэра Донецка Александра Лукьянченко и президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки.

"Я не сделал прямого предложения (Лукьянченко). Мне было интересно послушать его позицию. И если бы я сделал предложение, то он мог бы согласиться. Но прямого предложения я не делал…. С Бубкой я лично разговаривал по телефону. Он подтвердил свою готовность помогать установлению мира на Донбассе, но его статус члена Международного олимпийского комитета не предполагает участие в каких-либо политических процессах. Он нарушит присягу члена МОК. Но Бубка рекомендовал мне двух шикарных олимпийцев из Луганской области, которые у меня тоже в шорт-листе. Я думаю, они появятся чуть позже", – отметил министр.

Резников добавил, что кандидатуру Рината Ахметова ни он, ни кто-то другой не рассматривал.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, а также врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан вошли в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе в качестве представителей ОРДЛО.

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