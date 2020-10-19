Резников о возвращении Донбасса: нам придется глотать жаб

Украинцы и жители оккупированного Донбасса по отношению друг к другу испытывают страх и недоверие. В процессе реинтеграции это будет для власти одна из самых сложных задач.

Об этом рассказал вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью изданию "Зеркало тижня", опубликованном в понедельник, 19 октября.

"Две ключевые вещи, уже стоящие у нас на повестке дня, это две эмоции, присутствующие сегодня и на оккупированных территориях, и на подконтрольных – это страх и, как следствие, недоверие. Население Украины, проживающее на оккупированных территориях, боится населения подконтрольной территории. Но также боятся люди и здесь: мол, у них там промытые мозги, зачем они нам нужны? Отсюда взаимное недоверие.

Избавиться от него – самая сложная задача, над которой придется работать и глотать тех самых "жаб", – рассказал Резников, отметив, что для решения этой проблемы будет необходим посредник.

Он пояснил, что фразу о необходимости "глотать жаб" употребил хорватский академик Ивица Костович, когда в свое время давал совет президенту Франьо Туджману относительно войны в стране.

"Ты должен быть готов глотать жаб в интересах Хорватии". Впоследствии мы слышали эту фразу от многих участников тех событий. И это сравнимо с нашими проявлениями: у нас ведь тоже многое, что делают представители власти, нацеленное на приближение мира и реинтеграции, называется "зрадой", вызывает недоверие. Так вот, каждый, кто берет на себя решение заниматься этими вопросами, должен быть готов глотать жаб", – уверен Резников.

Как писал OBOZREVATEL, вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что власть хочет создать "экономическое чудо" на подконтрольных территориях Донбасса.