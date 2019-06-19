Разрыв между лидерами в 9 раз: появился новый топ-5 проходных партий в Раду

Лидером среди политических сил на внеочередных выборах в Верховную Раду осталась партия "Слуга народа".
За нее готовы проголосовать 47,1% украинцев. Далее преодолевает проходной барьер "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,1% и партия "Голос" – 8,1%. Таковы данные опроса опубликовала Социологическая группа "Рейтинг".
Верховная Рада
Chytomo.com
Следующими пройдут в Раду, согласно опросу, "Батьківщина" (7,3%) и "Европейская солидарность" (5,0%). Другие партии не преодолевают проходной 5% барьер:
"Сила и честь" – 4,1%;
"Гражданская позиция" – 2,2%;
Радикальная партия – 2,1%;
ВО "Свобода" – 2,1%;
"Украинская стратегия" – 1,9%;
"Оппозиционный блок" – 1,8%;
"Самопомощь" – 1,2%.
Рейтинг других политических сил – менее 1%. Опрос проводился 8-12 июня 2019 года среди двух тысяч респондентов.
Как сообщал OBOZREVATEL, досрочные парламентские выборы в Украине должны состояться 21 июля.
При этом Конституционный суд Украины, который рассматривает указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, может признать его неконституционным, однако остановка досрочных выборов в его полномочия не входит.
Согласно предыдущему рейтингу политических партий от "Социс", в парламент пройдут шесть политсил. Партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" в тройке лидеров.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.