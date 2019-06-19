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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Разрыв между лидерами в 9 раз: появился новый топ-5 проходных партий в Раду

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Лидером среди политических сил на внеочередных выборах в Верховную Раду осталась партия "Слуга народа".

За нее готовы проголосовать 47,1% украинцев. Далее преодолевает проходной барьер "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,1% и партия "Голос" – 8,1%. Таковы данные опроса опубликовала Социологическая группа "Рейтинг".

Верховная Рада

Верховная Рада

Chytomo.com

Следующими пройдут в Раду, согласно опросу, "Батьківщина" (7,3%) и "Европейская солидарность" (5,0%). Другие партии не преодолевают проходной 5% барьер:

  • "Сила и честь" – 4,1%;

  • "Гражданская позиция" – 2,2%;

  • Радикальная партия – 2,1%;

  • ВО "Свобода" – 2,1%;

  • "Украинская стратегия" – 1,9%;

  • "Оппозиционный блок" – 1,8%;

  • "Самопомощь" – 1,2%.

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Рейтинг других политических сил – менее 1%. Опрос проводился 8-12 июня 2019 года среди двух тысяч респондентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, досрочные парламентские выборы в Украине должны состояться 21 июля.

При этом Конституционный суд Украины, который рассматривает указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, может признать его неконституционным, однако остановка досрочных выборов в его полномочия не входит.

Согласно предыдущему рейтингу политических партий от "Социс", в парламент пройдут шесть политсил. Партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" в тройке лидеров.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Партия "Слуга народа"ВО БатьківщинаПартия "Европейская солидарность"Партия Вакарчука "Голос"Выборы в Раду: соцопросы и рейтинги
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