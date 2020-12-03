Рахманин предложил альтернативу Минску – "холодную деоккупацию"

"Стратегия холодной деоккупации", включающая в себя несколько очевидных составляющих, может стать альтернативой Минским договоренностям.

Об этом сказал народный депутат 9-го созыва, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, известный журналист Сергей Рахманин в интервью OBOZREVATEL. По его мнению, одна из этих составляющих – влияние на Россию через западных партнеров.

"Россия – враг. И, наверное, надолго останется им, разве только добровольно освободит оккупированные территории. Однако пока не вижу никаких объективных оснований для того, чтобы российские военные покинули оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Тем более – оккупированный Крым", – сказал журналист.

Также более или менее успешный вариант развития событий для Украины возможен только тогда, когда Россия даст на него согласие, заявил Рахманин.

Кроме того, Украина по объективным причинам пока не может повлиять на Российскую Федерацию настолько, чтобы она приняла ее предложение, сказал он.

"Поэтому единственно возможный для нас вариант – влиять на Россию через западных партнеров. Этот вариант еще остается. Хотя он уже и гораздо менее вероятен, чем раньше", – уточнил журналист.

Он также объяснил, почему Украина в вопросе деоккупации "до сих пор топчется на месте". По его мнению, причина в том, что наша страна "упорно говорила о том, что альтернативы Минским договоренностям не существует".

"Следовательно – от нас требуют эти договоренности выполнять. Хотя сделать это, не предав государственных интересов, – невозможно", – заявил журналист.

По его словам, единственным вариантом для деоккупации остается убедить прежде всего США, которые формально не принимают участия в переговорном процессе, однако являются очень влиятельным игроком, и Германию повлиять на позицию России и заставить ее сделать определенные шаги.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что фракция партии "Голос" в Верховной Раде инициировала создание Межведомственного координационного центра для освобождения украинских политзаключенных.

Об этом заявил председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин во время Согласительного совета депутатских фракций и групп 30 ноября. Он напомнил, что на сегодня около полутора сотен граждан Украины являются политзаключенными и вопрос их освобождения пока затормозился.