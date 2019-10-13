"Хочется ругаться матом!" Комаровский вдруг раскритиковал пресс-марафон Зеленского

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский возмутился из-за озвученных на пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского вопросов.

Об этом он написал в Facebook. По словам врача, ситуация стала "диагнозом" украинской журналистике.

"Сегодня появился в печати полный список вопросов к президенту, озвученных в ходе пресс-марафона. Появилась возможность для анализа, как следствие хочется выть и ругаться матом. Так вот. Я сейчас перечислю слова, которых не было ни в одном вопросе. НИ В ОДНОМ. Итак: врач, учитель, ребенок, спорт, школа, инвалидность, больной, аптека, лекарство, боль, больница, трансплантация, медицина, театр, музыка, искусство, книга, хоспис, реабилитация, пенсионер", – возмутился врач.

При этом Комаровский отметил, что слова "дети" и "семья" прозвучали лишь в контексте детей самого Зеленского. Ни о каких детских домах или детских садах речь не шла, сетует врач.

"При этом Трампа вспомнили минимум 25 раз. Это диагноз журналистике. Главное, чтоб вы не заразили президента. Именно медицина, сомнительное будущее детей и беззаконие везде – формируют у подавляющего большинства украинцев постоянно присутствующее ощущение опасности. Кто там у нас главный по национальной безопасности?" – резюмировал педиатр.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Комаровский рассказал о людях, которые стараются очернить его в глазах президента Украины Владимира Зеленского.

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