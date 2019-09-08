Путин выдвинет Зеленскому жесткий ультиматум по Донбассу: в чем суть

Глава РФ Владимир Путин потребует от президента Украины Владимира Зеленского реализации на Донбассе "плана Штайнмайера".

Такой ультиматум, скорее всего, будет поставлен украинской стороне после масштабного обмена пленными, который состоялся 7 сентября, передает "24 канал".

Этот вопрос, вероятно, будет одним из ключевых во время встречи "нормандской четверки", которая ожидается уже в конце сентября.

Накануне сам Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в два этапа – в Золотом и Петровском, а потом на всей территории региона.

В так называемой "формуле Штайнмайера" также идет речь о разведении сил и вооружения, но при этом конкретно о выводе войск РФ из Донбасса не сказано.

Также план предусматривает проведение местных выборов в ОРДЛО под контролем наблюдателей ОБСЕ, после чего, очевидно, Путин будет настаивать на ратификации особого статуса для оккупированного Донбасса.

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

США, Европа, другие страны и международные организации крайне позитивно отреагировали на обмен пленными между Украиной и РФ по схеме 35 на 35, предположив, что это первый шаг к миру.

В то же время Путина призвали освободить остальных украинцев, но после обмена пленными МИД РФ выдвинул Киеву наглые требования относительно Донбасса.

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