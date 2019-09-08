Главная Новости
9 сентября • обновлено в 11:11
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Путин выдвинет Зеленскому жесткий ультиматум по Донбассу: в чем суть

84.8т Читать материал на украинском

Глава РФ Владимир Путин потребует от президента Украины Владимира Зеленского реализации на Донбассе "плана Штайнмайера".

Такой ультиматум, скорее всего, будет поставлен украинской стороне после масштабного обмена пленными, который состоялся 7 сентября, передает "24 канал".

Этот вопрос, вероятно, будет одним из ключевых во время встречи "нормандской четверки", которая ожидается уже в конце сентября.

Накануне сам Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в два этапа – в Золотом и Петровском, а потом на всей территории региона.

Новости
Быстрый мир на Донбассе: Зеленского предупредили о ловушке Путина

В так называемой "формуле Штайнмайера" также идет речь о разведении сил и вооружения, но при этом конкретно о выводе войск РФ из Донбасса не сказано.

Также план предусматривает проведение местных выборов в ОРДЛО под контролем наблюдателей ОБСЕ, после чего, очевидно, Путин будет настаивать на ратификации особого статуса для оккупированного Донбасса.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

США, Европа, другие страны и международные организации крайне позитивно отреагировали на обмен пленными между Украиной и РФ по схеме 35 на 35, предположив, что это первый шаг к миру.

В то же время Путина призвали освободить остальных украинцев, но после обмена пленными МИД РФ выдвинул Киеву наглые требования относительно Донбасса.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Обмен пленными
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Поделиться в Facebook
25
Комментарии
316
26
Смешно
16
Интересно
98
Печально
35
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Для населения ОРДЛО эта последовательность не имеет значения, главное куда-то деньте свои коррупционные безумные тарифы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Golubev Alexandr
Golubev Alexandr
Помогите пожалуйста мне появится на телевидении и встретится с ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ или РОССИИ, для сотворения мира, как на УКРАИНЕ так и на всей земле! И всё это абсолютно бесплатно? Подробности все - при встречи и на телевидении? Мой телефон: +38(095)189-73-94; Александр - миротворец всей земли!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Причём тут Путин, под этим всем подписадся ещё Порошенко в Минске! О выводе войск РФ это чистой воды выдумка Украины, наблюдатели ОБСЕ не подтверждают их присутствие в Донбасе!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Блоги / мнения

ads pixel