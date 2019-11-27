"Пусть Путин приедет": у Зеленского ответили на ультиматум России

Украина имеет диалог с представителями "Л/ДНР", однако не будет вести прямые переговоры с главарями псевдореспублик.

Об этом в эфире ObozTV заявила народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук, комментируя требование главы МИД России Сергея Лаврова к Украине "начать прямой диалог с Донбассом".

"Лавров будет удивлен, но у нас есть прямой диалог с Донбассом. У нас есть трехсторонняя контактная группа в Минске, там есть четыре направления – гуманитарное, экономическое, в сфере безопасности и политическое. Там присутствуют представители непризнанных "республик", – заявила нардеп.

"А как другим способом можно с ними разговаривать? Другой контактной группы нет. Если Лавров говорит о прямых переговорах – пожалуйста, приезжаем в Минск и разговариваем. Мы что, должны приходить на линию разграничения и о чем-то с ними договариваться?" – добавила она.

Депутат напомнила, что Украина и Россия в Минске переговариваются при посредничестве ОБСЕ, а представители "Л/ДНР" выступают от российской стороны.

По ее словам, для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принимал участие в этих переговорах, "пусть президент Путин туда приедет, нет вопросов".

"Если мы хотим расширить до такого уровня, если это новый формат и это на самом деле поможет, давайте при посредничестве ОБСЕ тогда садится сторона Российская Федерация на уровне президентов… Пусть президент Путин примет главарей и выступает от их имени, если он хочет разговаривать на уровне", – заявила Верещук.

При этом депутат добавила, что статус главарей "Л/ДНР" никогда не будет поднят до уровня переговоров с президентом Украины.

russian.rt.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. "Нужно заканчивать эту войну", – сказал он.

Лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

В сети всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу. По информации источника, в Париже будут работать над следующим блоком миссий:

Обмен пленными.

Снятие экономической блокады с "Л/ДНР" и возвращение предприятий под украинскую юрисдикцию.

Новый закон про особый статус Донбасса.

Разведения вооружения, контроль границ, миротворцы.

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