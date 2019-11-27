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29 ноября • обновлено в 11:47
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"Пусть Путин приедет": у Зеленского ответили на ультиматум России

28.8т
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Украина имеет диалог с представителями "Л/ДНР", однако не будет вести прямые переговоры с главарями псевдореспублик.

Об этом в эфире ObozTV заявила народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук, комментируя требование главы МИД России Сергея Лаврова к Украине "начать прямой диалог с Донбассом".

"Лавров будет удивлен, но у нас есть прямой диалог с Донбассом. У нас есть трехсторонняя контактная группа в Минске, там есть четыре направления – гуманитарное, экономическое, в сфере безопасности и политическое. Там присутствуют представители непризнанных "республик", – заявила нардеп.

"А как другим способом можно с ними разговаривать? Другой контактной группы нет. Если Лавров говорит о прямых переговорах – пожалуйста, приезжаем в Минск и разговариваем. Мы что, должны приходить на линию разграничения и о чем-то с ними договариваться?" – добавила она.

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Депутат напомнила, что Украина и Россия в Минске переговариваются при посредничестве ОБСЕ, а представители "Л/ДНР" выступают от российской стороны.

По ее словам, для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принимал участие в этих переговорах, "пусть президент Путин туда приедет, нет вопросов".

"Если мы хотим расширить до такого уровня, если это новый формат и это на самом деле поможет, давайте при посредничестве ОБСЕ тогда садится сторона Российская Федерация на уровне президентов… Пусть президент Путин примет главарей и выступает от их имени, если он хочет разговаривать на уровне", – заявила Верещук.

При этом депутат добавила, что статус главарей "Л/ДНР" никогда не будет поднят до уровня переговоров с президентом Украины.

У Зеленского ответили на ультиматум России

russian.rt.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. "Нужно заканчивать эту войну", – сказал он.

Лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

В сети всплыл инсайд о переговорах Зеленского с Путиным по Донбассу. По информации источника, в Париже будут работать над следующим блоком миссий:

  • Обмен пленными.

  • Снятие экономической блокады с "Л/ДНР" и возвращение предприятий под украинскую юрисдикцию.

  • Новый закон про особый статус Донбасса.

  • Разведения вооружения, контроль границ, миротворцы.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Мирные переговоры в Минске
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Ирина Верещук
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа нормандский формат
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Для чего нужно устраивать 9 декабря в «Парыжы» весь этот «Нормандский балаган» и усаживать за стол переговоров Макрона-Меркель-Зеленского-Путина? если и так уже официально подтверждено с российской и украинской стороны, что в Париже состоятся двусторонние переговоры тет-а-тет между Зеленским и Путиным и между ними будет подписан еще один тайный секретный «Договорняк», такой же какой был в 2009 году между Путиным и Ю.Тимошенко, спрашивается, что это за очередной козлиный Путинский спектакль с «Нормандским форматом» и для каких дураков будут ломать комедию за столом Макрон-Меркель-Зеленский и Путин?
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1
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Антошин Денис
Антошин Денис
Верещук не читала минские соглашения или прочитав, все равно нагло лжёт. А в Минских соглашениях Россия не участник конфликта, а гарант наровне с Германией и Францией
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2
Mega Death
Mega Death
Кризский Игорь, Тебе тоже хочется , чтоб на Украине было как в Сирии?))Будет, будет... Не переживай))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Антошин Денис, Все возможно, но только после прямых переговоров Роиссии с ИГИЛ.
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
караван то идет...время играет против Украины..
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Paruhol Semen, караван это сп+2?
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