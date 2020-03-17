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17 марта • обновлено в 18:37
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Просто шок: парламент решил помочь богатым за счет местных налогов

4.7т

Верховная рада позволила богачам не платить налог на недвижимость, а крупному бизнесу - не платить налог на землю, при этом грубо нарушив права местного самоуправления и лишив местные общины денег для борьбы с коронавирусом

Это просто шок, но планируя меры по стабилизации экономики, парламент решил помочь богатым за счет местных налогов - налога на землю и налога на недвижимость, которые идут полностью в местные бюджеты. То есть вместо сокращения налогов, наполняющих центральный бюджет, депутаты в который раз решили залезть и забрать деньги из бюджетов городов и громад, на которые сейчас и так ложится основная нагрузка в борьбе с коронавирусом.

Таким образом, наибольшую выгоду получат крупнейшие владельцы недвижимости, крупнейшие землевладельцы. А с чем останутся местные бюджеты, если их лишают поступлений налогов на миллиарды гривен?

Из этих денег финансируются социальные программы городов, деньги заложены в бюджете, с какой стати их отменяют? А коммунальные больницы не надо уже содержать? А врачей уже не надо обеспечивать? Вы же ничего не даете в местные больницы, чудаки! Из каких средств реализовывать программы по борьбе с эпидемией?

Ну удивительные люди, за что ни возьмутся...

Президенту нельзя подписывать этот законопроект, нельзя сейчас лишать средств местное самоуправление, особенно в условиях полного развала президентской вертикали областных и районных администраций, которые в своем большинстве недееспособны.

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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