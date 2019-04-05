Военный эксперт рассказал, что ждет ВСУ при президенте Зеленском

Украинская армия вряд ли претерпит существенные изменения, если во втором туре выборов президента победит шоумен Владимир Зеленский. Инерция, которая была задана ВСУ за последние пять лет, является достаточно мощной.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил политический и военный эксперт Юрий Кочевенко. Он отметил, что не разделяет беспокойство граждан, что будет катастрофа, если к власти придет Зеленский.

"То, что было сделано за последние годы, вряд ли существенно изменится. Даже при том, что Зеленского активно связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, можно вспомнить, что он когда-то считался главным, как говорили тогда, "жидобандеривцем". В свое время и батальон "Днепр", который полностью финансировал Коломойский, выполнял задачи в зоне АТО. Поэтому здесь слабая логика, что при президентстве Зеленского будет какая-то сдача Украины или измена", – сказал он.

Если президентом будет Зеленский, то он вряд ли будет вмешиваться в работу Генштаба, убежден Кочевенко. Он заверил, что зависимость Вооруженных сил от политических процессов должна быть минимальна.

Владимир Зеленский rbc.ua

"Конечно, будут изменения в министерстве и СНБО, так как силовой блок – это компетенция президента. Но это политические должности. Скажем, Генштаб, командующий силами и войск – это профессиональные фигуры и, думаю, первый период туда вряд ли будет лезть будущий президент, если победит господин Зеленский. Для ВСУ задачей является оборона государства, и это сейчас выполняется в рамках операции объединенных сил. Независимо от того, меняется ли власть – там должна быть стабильность, последовательность, логика в назначении на должности, то есть, надо брать не "своих" людей, а профессионально подготовленных и у которых есть соответствующий опыт", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев объяснил, что украинские военные, которые сейчас несут службу в зоне проведения ООС, преимущественно поддержали на выборах Владимира Зеленского из-за того, что не получили от действующего руководства ответов на многие насущные вопросы, связанные с коррупцией и войной.

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