Главная Новости
20 мая • обновлено в 09:35
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Президент Грузии отреагировала на новую должность Саакашвили в Украине

1.6т
Читать материал на украинском

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отзыв посла из-за назначения Михеила Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета реформ в Украине – это нормальная реакция страны.

Как передает rustavi2, Зурабишвили отметила, что решение о назначении экс-президента Грузии в Украине было недипломатическим шагом со стороны Украины.

"Наша реакция была полностью нормальной. Я знаю дипломатический язык и что можно и что нельзя. Реакция была умеренной, нормальной, какая и должна была быть. Отзыв посла для консультаций вполне естественен. Здесь нет ничего необычного. Подождем будущего, насколько сможем и сможет руководство Украины, чтобы иметь с нами те отношения, которые нам нужны", – сказала Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили отреагировала на новую должность Саакашвили в Украине

Саломе Зурабишвили отреагировала на новую должность Саакашвили в Украине

Президент Грузии при этом считает, что с украинской стороны, как со стороны стратегического партнера Грузии было некорректным не информировать Тбилиси о принятом решении и не обсуждать этот вопрос.

При этом она заявила, что с грузинской стороны не было никаких шагов, которые могли бы быть восприняты дружественной Украиной как оскорбление.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Глеб Иванов
Персоны
Михеил Саакашвили Саломе Зурабишвили
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 230.

    Вылечились: 5955. Умерли: 564.

  • В мире заболели более 4,9 млн человек, погибли – 323 тысячи.

  • Врачи заявили о новом опасном осложнении при COVID-19.

  • В течение недели Швеция, которая не вводила карантин, стала лидером в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

  • В Нидерландах работник меховой фермы, где разводят норок, заразился коронавирусом от животного.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги