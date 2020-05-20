Президент Грузии отреагировала на новую должность Саакашвили в Украине

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что отзыв посла из-за назначения Михеила Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета реформ в Украине – это нормальная реакция страны.

Как передает rustavi2, Зурабишвили отметила, что решение о назначении экс-президента Грузии в Украине было недипломатическим шагом со стороны Украины.

"Наша реакция была полностью нормальной. Я знаю дипломатический язык и что можно и что нельзя. Реакция была умеренной, нормальной, какая и должна была быть. Отзыв посла для консультаций вполне естественен. Здесь нет ничего необычного. Подождем будущего, насколько сможем и сможет руководство Украины, чтобы иметь с нами те отношения, которые нам нужны", – сказала Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили отреагировала на новую должность Саакашвили в Украине

Президент Грузии при этом считает, что с украинской стороны, как со стороны стратегического партнера Грузии было некорректным не информировать Тбилиси о принятом решении и не обсуждать этот вопрос.

При этом она заявила, что с грузинской стороны не было никаких шагов, которые могли бы быть восприняты дружественной Украиной как оскорбление.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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