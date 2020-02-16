Портников назвал разменную монету для Зеленского от Путина

Российский президент Владимир Путин попытается заставить всех забыть правду о Второй мировой войне, в первую очередь президента Украины Владимира Зеленского. В противном случае, прогресса по Донбассу можно не ждать.

Такое мнение высказал журналист, политический обозреватель Виталий Портников в своей колонке на "Радио Свобода". Доказательством тому он считает сообщение пресс-службы Кремля по поводу телефонного разговора между Зеленским и Путиным.

Владимир Путин и Владимир Зеленский ТАСС

Исходя из него Портников считает, что российского президента интересует 75-летие завершения Второй мировой войны.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится: "С российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны".

По мнению Портникова, Путин будет пытаться заставить всех забыть правду о Второй мировой войне, в том числе и Зеленского.

"Слова о “недопустимости искажения правды” – это прямая угроза российскому президенту. Если Зеленский будет продолжать говорить правду о войне, если в Киеве не согласятся вернуться к нарративу “Великой отечественной” и забыть – хотя бы до 9 мая – о Второй мировой – не будет никакого прогресса в переговорах по Донбассу, подготовке нового саммита в нормандском формате, обмена пленными", – подчеркнул журналист.

Он напомнил, что Зеленскому уже предлагали "путинские правила обмена". Речь идет о предложении обменять украинских заложников на подозреваемого по делу об уничтожении малайзийского "Боинга" Владимира Цемаха, а также обмена на бойцов "Беркута", которых подозревают в убийствах во время Революции достоинства.

"А теперь могут предложить обменять украинцев на согласие с путинским враньем о войне. Или хотя бы на молчание", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".

Однако в Кремле изложили свою версию переговоров.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся