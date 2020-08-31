Порошенко: зажали обещанные 4 тысячи долларов, отдайте хоть 3 копейки

В процессе подготовки бюджета на 2021 год необходимо, помимо индексаций пенсий, предусмотреть затраты на образование и культуру.

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, выступая на съезде партии "Европейская солидарность". Он раскритиковал распределение бюджетных средств действующей властью.

"Забрали деньги из образования на COVID-19, а учителям даже масок не дали, средств защиты", – сказал Порошенко.

Также он призвал сократить расточительство в финансировании некоторых правоохранительных органов, отметив, что на учителей и врачей у власти денег нет, а на ДБР есть.

"Решение нашей команды, которое мы приняли еще в 2018 году – это увеличение зарплат учителям на 40 – 70 процентов. Вы, новые лица, зажали обещанные вами 4 тысячи долларов, отдайте хоть 3 копейки", – заявил пятый президент.

Также он подчеркнул, что “Европейская солидарность” будет требовать улучшения денежного обеспечения украинских воинов.

"Мы это делали несколько раз каждый год. Последний раз я это инициировал как верховный главнокомандующий в конце 2018 года. На сегодняшний день я вынужден констатировать, государство недооценивает труд военнослужащих. Это стыд перед воинами и большая опасность для страны. Я еще раз повторю, что тот, кто не кормит свою армию, будет кормить чужую", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, что 31 августа в Киеве проходит съезд партии "Европейская солидарность". OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

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