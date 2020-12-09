Порошенко назвал шесть шагов для достижения мира на Донбассе

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в годовщину Нормандской встречи в Париже предложил конкретные шаги для обеспечения мира на Донбассе.

Их он озвучил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook. Порошенко подчеркнул, что власть должна путем восстановления реформ, соблюдения верховенства права, успеха на антикоррупционном фронте и экономического роста укреплять устойчивость Украины в отпоре российскому агрессору (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Предлагаю такую философию движения к миру на Донбассе на основе выполнения Минских договоренностей.

Во-первых, возобновление работы над "дорожной картой" имплементации Минска, которая бы предусматривала четкую последовательность шагов на основе верификации со стороны ОБСЕ и соблюдения принципа "сначала безопасность".

Во-вторых, закрытие границы и четкий график вывода российских оккупационных войск и вооружения из Донбасса.

В-третьих, размещение "голубых касок" ООН по поддержанию мира на территории ОРДЛО по мандату Совета Безопасности ООН, которая бы способствовала выполнению безопасности обязательств и созданию надлежащих условий для проведения местных выборов.

В-четвертых, постоянное повышение санкционного давления на российского агрессора.

В-пятых, укрепление украинской армии усиления ее материально-финансового обеспечения и оживление сотрудничества с международными партнерами с целью получения высокотехнологического летального оружия.

В-шестых, активное участие американской стороны в переговорном процессе на донбасском треке, в том числе из-за ее привлечения к нормандскому формату после смены администрации в Белом доме", – отметил Порошенко.

Пятый президент также отметил, что для встречи с Путиным Зеленский согласился на уступки, которые "обнулили" принцип "сначала безопасность". "И теперь украинские дипломаты должны прилагать немало усилий, чтобы к нему вернуться", – констатировал Порошенко.

Он подчеркнул: через год на Банковой прошла эйфория от встречи в Париже. "Стрелять не прекратили. Стрелять стали не так часто – это правда. Погибших меньше, и это хорошо. Но мир не наступил, и даже не приблизился", – констатировал лидер "Европейской Солидарности".

"Я не грешу на Зеленского, потому что война – это преступление и ответственность Путина. Я хочу, чтобы власть из допущенных ошибок сделала выводы. Нормандский процесс, разблокировки которого некоторые повесил себе медальку, – остановлено. Заморожены процесс освобождения украинских заложников. А Цемах, который сбивал "Боинг"; беркутов, которые должны были назвать в суде заказчиков расстрела Майдана; наемников-вагнеривцив Путин уже получил. Украина взамен потеряла ключевых исполнителей и свидетелей преступлений российского руководства ", – говорит Порошенко.

Он предостерег, что шаткая пауза на Донбассе в любой момент может взорваться новой эскалацией.

"На дипломатическом фронте украинская власть практически свернула борьбу с Кремлем. Это дезориентирует наших международных партнеров", – отметил Порошенко.

Он отметил, что ключевым позитивом является активность проукраинских сил и настоящих патриотов, которые не позволили власти пересечь "красные линии".

"Европейская Солидарность в сотрудничестве с обществом и волонтерами будет следить, чтобы не допустить капитуляции под видом мира. Мы готовы подставить плечо власти, если она этого захочет, чтобы консолидированными усилиями восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины", – подчеркнул лидер оппозиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко также предложил план для преодоления кризиса в отношениях Украины с Евросоюзом. Он назвал ключевые приоритеты сотрудничества.