Порошенко назвал шесть шагов для достижения мира на Донбассе

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Политика
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Петр Порошенко назвал шаги для достижения мира на Донбассе

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в годовщину Нормандской встречи в Париже предложил конкретные шаги для обеспечения мира на Донбассе.

Их он озвучил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook. Порошенко подчеркнул, что власть должна путем восстановления реформ, соблюдения верховенства права, успеха на антикоррупционном фронте и экономического роста укреплять устойчивость Украины в отпоре российскому агрессору (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Предлагаю такую философию движения к миру на Донбассе на основе выполнения Минских договоренностей.

  • Во-первых, возобновление работы над "дорожной картой" имплементации Минска, которая бы предусматривала четкую последовательность шагов на основе верификации со стороны ОБСЕ и соблюдения принципа "сначала безопасность".

  • Во-вторых, закрытие границы и четкий график вывода российских оккупационных войск и вооружения из Донбасса.

  • В-третьих, размещение "голубых касок" ООН по поддержанию мира на территории ОРДЛО по мандату Совета Безопасности ООН, которая бы способствовала выполнению безопасности обязательств и созданию надлежащих условий для проведения местных выборов.

  • В-четвертых, постоянное повышение санкционного давления на российского агрессора.

  • В-пятых, укрепление украинской армии усиления ее материально-финансового обеспечения и оживление сотрудничества с международными партнерами с целью получения высокотехнологического летального оружия.

  • В-шестых, активное участие американской стороны в переговорном процессе на донбасском треке, в том числе из-за ее привлечения к нормандскому формату после смены администрации в Белом доме", – отметил Порошенко.

Пятый президент также отметил, что для встречи с Путиным Зеленский согласился на уступки, которые "обнулили" принцип "сначала безопасность". "И теперь украинские дипломаты должны прилагать немало усилий, чтобы к нему вернуться", – констатировал Порошенко.

Он подчеркнул: через год на Банковой прошла эйфория от встречи в Париже. "Стрелять не прекратили. Стрелять стали не так часто – это правда. Погибших меньше, и это хорошо. Но мир не наступил, и даже не приблизился", – констатировал лидер "Европейской Солидарности".

"Я не грешу на Зеленского, потому что война – это преступление и ответственность Путина. Я хочу, чтобы власть из допущенных ошибок сделала выводы. Нормандский процесс, разблокировки которого некоторые повесил себе медальку, – остановлено. Заморожены процесс освобождения украинских заложников. А Цемах, который сбивал "Боинг"; беркутов, которые должны были назвать в суде заказчиков расстрела Майдана; наемников-вагнеривцив Путин уже получил. Украина взамен потеряла ключевых исполнителей и свидетелей преступлений российского руководства ", – говорит Порошенко.

Он предостерег, что шаткая пауза на Донбассе в любой момент может взорваться новой эскалацией.

"На дипломатическом фронте украинская власть практически свернула борьбу с Кремлем. Это дезориентирует наших международных партнеров", – отметил Порошенко.

Он отметил, что ключевым позитивом является активность проукраинских сил и настоящих патриотов, которые не позволили власти пересечь "красные линии".

"Европейская Солидарность в сотрудничестве с обществом и волонтерами будет следить, чтобы не допустить капитуляции под видом мира. Мы готовы подставить плечо власти, если она этого захочет, чтобы консолидированными усилиями восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины", – подчеркнул лидер оппозиции.

Порошенко назвал шесть шагов для достижения мира на Донбассе
Порошенко назвал шесть шагов для достижения мира на Донбассе
Порошенко назвал шесть шагов для достижения мира на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко также предложил план для преодоления кризиса в отношениях Украины с Евросоюзом. Он назвал ключевые приоритеты сотрудничества.

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