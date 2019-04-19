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Порошенко или Зеленский? Украинцы спрогнозировали победителя в дебатах

3.6тЧитать материал на украинском

Перед дебатами, которые состоялись 19 апреля на НСК "Олимпийском" в Киеве между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, украинцы спрогнозировали победу действующего главы Украины.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL. Участие в интерактиве приняли более 13,4 тысяч человек.

Порошенко или Зеленский? Украинцы спрогнозировали победителя в дебатах

"Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": кто победит?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.

43% респондентов выбрали такой вариант: "Конечно, Порошенко! Он более опытный".

33% опрошенных сказали, что все же победит "Зеленский. Он знает, как вести себя на больших сценах и тщательно подготовится к дебатам".

18% пользователей предположили, что "Однозначного перевеса не будет ни у кого"

Наименьшее количество читателей сайта (6%) сказали: "Мне все равно, следить не буду".

Украинцы спрогнозировали победителя в дебатах

Украинцы спрогнозировали победителя в дебатах

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал все видео трансляции дебатов на НСК "Олимпийском".

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Теги
дебатыВыборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ОПППППА? Пидрахуйщики уже всё пидрахувалы - и обеспечили пэрэмогу Порошенку???? Так, хлопцы, дрючки в ручки, и на майдан!!!! Обувают вас, как быдло! Так и голоса ваши будут рахувать пидрахуйщики порошенковские!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Трибуцын, дрочи на свои ожиданияжальше.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Зеленский выступил просто транслятором дурацких фейков. Почти догнал Витренко!
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Evlanov Sergey, каких именно фейков?
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