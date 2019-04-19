Порошенко или Зеленский? Украинцы спрогнозировали победителя в дебатах

Перед дебатами, которые состоялись 19 апреля на НСК "Олимпийском" в Киеве между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, украинцы спрогнозировали победу действующего главы Украины.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL. Участие в интерактиве приняли более 13,4 тысяч человек.

"Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": кто победит?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.

43% респондентов выбрали такой вариант: "Конечно, Порошенко! Он более опытный".

33% опрошенных сказали, что все же победит "Зеленский. Он знает, как вести себя на больших сценах и тщательно подготовится к дебатам".

18% пользователей предположили, что "Однозначного перевеса не будет ни у кого"

Наименьшее количество читателей сайта (6%) сказали: "Мне все равно, следить не буду".

Украинцы спрогнозировали победителя в дебатах

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал все видео трансляции дебатов на НСК "Олимпийском".

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