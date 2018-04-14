Ветеран войны раскрыл уловку Путина с миротворцами на Донбассе

Украина должна отстаивать свой план размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе и всячески противостоять попыткам Кремля реализовать приднестровский вариант на оккупированных территориях.

Об этом в эфире программы "Кворум" на ObozTV заявил участник боевых действий в Грузии и на Донбассе, командир "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили.

"Какой план предоставила Россия по размещению миротворцев? Путин заявил, что они должны быть размещены на линии разграничения. Это для Украины неприемлемо. Киев должен иметь принципиальную позицию о размещении миротворцев на границе между Украиной и Россией", - подчеркнул он.

По его словам, если Россия протолкнет свой план, то Киев получит неконтролируемую территорию, как это произошло в свое время у Молдовы с Приднестровьем.

"Это должно ограничить передвижение оккупационных российских сил на оккупированной территории. То есть Украина должна придерживаться своего плана ввода миротворцев, а то получим тоже самое, что и Приднестровье", - резюмировал участник АТО.

Как сообщал "Обозреватель", ранее военный эксперт, почетный председатель ОО "Украинский легион" Святослав Стеценко заявил, что переговоры относительно ввода миротворческих сил ООН на Донбасс лишены смысла пока не будет определен формат операции.