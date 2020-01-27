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27 января • обновлено в 04:31
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"План "Шатун": Карин описал новую попытку Путина приструнить Донбасс

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Президент России Владимир Путин отлично понимает, что не сможет решить "украинский вопрос" военными методами.

Об этом заявил военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин. Своим мнением он поделился в интервью "Апоcтрофу".

Так, по его словам, это видно с того, что планы Кремля по дестабилизации нашей страны продолжаются, но уже под полным контролем ФСБ.

В Кремле понимают невозможность "решения украинского вопроса" военными методами

В Кремле понимают невозможность "решения украинского вопроса" военными методами

"Как именно – можно посмотреть, набрав в интернете: "план "Шатун", достоверность которого выносим за скобки. Схемы именно такого типа использовались и используются в Украине, Грузии, Молдове, Черногории, Каталонии, Шотландии, Франции, Чили..." – отметил украинский эксперт.

При этом он добавил, что реализацию этого коварного плана в нашей стране можно рассматривать как некую подготовку к будущим событиям, которых следует ожидать минимум через полгода.

"Ведь Путину прямо сейчас откровенно не до Украины или Беларуси. Царь Руси не всесилен. Доказано "Северным потоком-2", – подчеркнул Карин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Юрия Карина, после президентских и парламентских выборов в Украине глава РФ Владимир Путин осознал провал Кремля и решил изменить тактику по Донбассу, что и привело к отставке его помощника Владислава Суркова, курировавшего ранее "Л/ДНР".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Юрий Карин Владимир Путин
Место
Украина
Тег
ФСБ
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