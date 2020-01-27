"План "Шатун": Карин описал новую попытку Путина приструнить Донбасс

Президент России Владимир Путин отлично понимает, что не сможет решить "украинский вопрос" военными методами.

Об этом заявил военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин. Своим мнением он поделился в интервью "Апоcтрофу".

Так, по его словам, это видно с того, что планы Кремля по дестабилизации нашей страны продолжаются, но уже под полным контролем ФСБ.

В Кремле понимают невозможность "решения украинского вопроса" военными методами

"Как именно – можно посмотреть, набрав в интернете: "план "Шатун", достоверность которого выносим за скобки. Схемы именно такого типа использовались и используются в Украине, Грузии, Молдове, Черногории, Каталонии, Шотландии, Франции, Чили..." – отметил украинский эксперт.

При этом он добавил, что реализацию этого коварного плана в нашей стране можно рассматривать как некую подготовку к будущим событиям, которых следует ожидать минимум через полгода.

"Ведь Путину прямо сейчас откровенно не до Украины или Беларуси. Царь Руси не всесилен. Доказано "Северным потоком-2", – подчеркнул Карин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Юрия Карина, после президентских и парламентских выборов в Украине глава РФ Владимир Путин осознал провал Кремля и решил изменить тактику по Донбассу, что и привело к отставке его помощника Владислава Суркова, курировавшего ранее "Л/ДНР".

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