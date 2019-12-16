Перемирие на Донбассе: Пристайко назвал даты

Рождественское перемирие на Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря. Кроме того, Украина готова предложить три новых точки в зоне ООС для разведения войск.

Об этом в интервью УНИАН заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Объявление (о прекращении огня. – Ред.) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс. Мы делаем это следующим образом. Трехсторонняя контактная группа уполномочена лидерами обеспечить это техническое решение –сколько, когда, в какое время и с какого момента объявляется перемирие, когда осуществляется верификация Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ", – объяснил министр.

Война на Донбассе ATR

Он добавил, что после этого ОБСЕ нужны хотя бы сутки для подготовки, ведь организации необходимо обеспечить достаточно экипажей на местах и иметь технические возможности, чтобы проверить соблюдение условий. Только после этого подается окончательно согласованная дата.

"Мы планировали где-то ближе к 24 числу. Лидеры были более осторожны и попросили до конца декабря, до 31. В любом случае, есть достаточно времени для того, чтобы это сделать", – обнадежил Пристайко.

Что касается планов по дальнейшему разведению войск, то, по словам Пристайко, определение участков с украинской стороны завершилось.

"Однако мы готовим несколько альтернативных вариантов. Рассматриваться и согласовываться эти участки будут в рамках одной из подгрупп Трехсторонней контактной группы. Мы считаем, что на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное гуманитарное значение. Оно является приоритетом в этих трех или четырех, или по скольким там участкам мы договоримся", – рассказал глава МИД.

Пристайко добавил, что согласование в рамках Трехсторонней контактной группы этих участков должно произойти максимально быстро, украинскую сторону устроило бы даже следующее заседание 18 декабря.

"У нас есть комбинация из тех участков, которые мы можем развести. Наш опыт подсказывает, что не всегда это совпадает. Мы должны ожидать, что зеркальное разведение состоится на той стороне. Для этого, очевидно, нужны договоренности, и поэтому мы в запасе имеем еще несколько предложений, которые позволят нам маневрировать во время переговоров. Мы считаем, что желаемым для нас является то место, которое дает, например, дополнительные возможности для пересечения линии контакта", – объяснил министр.

Особо он акцентировал внимание на тех местах, где можно открыть КПВВ, чтобы люди имели возможность просто пересекать линию разграничения, иметь доступ к медицинским и банковским услугам, к получению пенсий. "Мы стараемся помочь людям с той стороны как-то срастаться назад с Украиной", – отметил Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом РФ Владимиром Путиным развести войска на еще трех участках фронта на Донбассе во время "нормандского саммита" в Париже.

А 12 декабря в МИД Украины подтвердили, что участки для разведения определены украинской стороной.

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