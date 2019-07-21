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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Передумали? У Зеленского высказались о переименовании городов в Украине. Видео

4.3т Читать материал на украинском

Механизм переименования городов в Украине в рамках декоммунизации необходимо изменить.

Такое мнение высказал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время общения с журналистами перед голосованием на выборах в Раду, передает корреспондент OBOZREVATEL. (Список партий и все подробности выборов в Раду в Украине, смотрите здесь).

"Позиция нашей политической силы соответствует тому, что это нужно было отдавать в инициативу людям, которые там проживают. Потому что большая часть нардепов, которые никогда не были в городе Кировограде, потом его переименовали в Кропивницкий..." – пояснил политик.

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Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

По его словам, проблема состоит не в названиях, а в подходе к процессу декуоммунизации. "Это неправильно!" – уверен Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Бахмут Донецкой области (624-я Участково-избирательная комиссия) было зафиксировано первую попытку фальсификации результатов внеочередных выборов в Верховную Раду 2019.

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Темы
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 Декоммунизация в Украине
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
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Golan Sim
Golan Sim
Все переименования должны происходить в рамках европейской демократической традиции - на местных РЕФЕРЕНДУМАХ с участием ВСЕХ жителей данного округа, района и области.
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3
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Вот казалось бы, всего лишь заменили одного Гидранта на другого, а сколько сразу умных мыслей появилось!!!
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2
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Но у меня другой вопрос, где же вы раньше были, когда вашу страну драли во все дыры???!!!
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