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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Партия Смешко представила первую десятку

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Партия Игоря Смешко "Сила и Честь" 8 июня представила команду, с которой идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019.

OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим на съезде партии в Киеве. (Чтобы смотреть онлайн-трансляцию, скролльте до конца страницы).

Имена назвал сам Смешко. По словам политика, в команде – известные, авторитетные, профессиональные, опытные и молодые лидеры (себя он также считает "молодым" деятелем).

Первая десятка партии "Сила и Честь"

Первая десятка партии "Сила и Честь"

Скриншот с видео

Итак, первая десятка партии "Сила и Честь":

№1 Игорь Смешко. Возглавлял СБУ в 2003-2005 годах. С октября 2014 по март 2015 года возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В первом туре выборов президента Украины 31 марта 2019 года Смешко поддержали 6,04% украинцев. Он занял 6 место. В то же время он стал "героем" нескольких громких скандалов. Самый известный – вокруг отравления третьего президента Виктора Ющенко.

№2 Елена Судник – народный депутат (фракция "Самопоміч").

Елена Судник

Елена Судник

Скриншот с видео

№3 Рефат Чубаров – глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко".

Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

Скриншот с видео

№4 Иван Мирошниченко – народный депутат (фракция "Самопоміч").

Иван Мирошниченко

Иван Мирошниченко

Скриншот с видео

№5 Владимир Замана – экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины.

Владимир Замана

Владимир Замана

Скриншот с видео

№6 Ольга Романюк

Ольга Романюк

Ольга Романюк

Скриншот с видео

№7 Андрей Гайдуцкий

№8 Ирина Сисоенко

№9 Владимир Тимошенко

№10 Анатолий Макаренко

Анатолий Макаренко

Анатолий Макаренко

Скриншот с видео

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Игорь Смешко
Место
Украина
Тег
Партия "Сила и честь"
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Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Отборная дрянь!
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1
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леня зе
леня зе
как сказал толик:"наел щеки себе-наем и вам"
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1
1
леня зе
леня зе
Махал Махалыч, соси мыха.соси
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0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
леня зе, сифилитик - ты шо тут забыл? На паРРашу, пшел вон!
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