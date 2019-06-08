Партия Смешко представила первую десятку

Партия Игоря Смешко "Сила и Честь" 8 июня представила команду, с которой идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019.

OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим на съезде партии в Киеве. (Чтобы смотреть онлайн-трансляцию, скролльте до конца страницы).

Имена назвал сам Смешко. По словам политика, в команде – известные, авторитетные, профессиональные, опытные и молодые лидеры (себя он также считает "молодым" деятелем).

Первая десятка партии "Сила и Честь" Скриншот с видео

Итак, первая десятка партии "Сила и Честь":

№1 Игорь Смешко. Возглавлял СБУ в 2003-2005 годах. С октября 2014 по март 2015 года возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В первом туре выборов президента Украины 31 марта 2019 года Смешко поддержали 6,04% украинцев. Он занял 6 место. В то же время он стал "героем" нескольких громких скандалов. Самый известный – вокруг отравления третьего президента Виктора Ющенко.

№2 Елена Судник – народный депутат (фракция "Самопоміч").

Елена Судник Скриншот с видео

№3 Рефат Чубаров – глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко".

Рефат Чубаров Скриншот с видео

№4 Иван Мирошниченко – народный депутат (фракция "Самопоміч").

Иван Мирошниченко Скриншот с видео

№5 Владимир Замана – экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины.

Владимир Замана Скриншот с видео

№6 Ольга Романюк

Ольга Романюк Скриншот с видео

№7 Андрей Гайдуцкий

№8 Ирина Сисоенко

№9 Владимир Тимошенко

№10 Анатолий Макаренко

Анатолий Макаренко Скриншот с видео

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