Партия Смешко представила первую десятку

Партия Игоря Смешко "Сила и Честь" 8 июня представила команду, с которой идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019.
OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим на съезде партии в Киеве. (Чтобы смотреть онлайн-трансляцию, скролльте до конца страницы).
Имена назвал сам Смешко. По словам политика, в команде – известные, авторитетные, профессиональные, опытные и молодые лидеры (себя он также считает "молодым" деятелем).
Первая десятка партии "Сила и Честь"
Скриншот с видео
Итак, первая десятка партии "Сила и Честь":
№1 Игорь Смешко. Возглавлял СБУ в 2003-2005 годах. С октября 2014 по март 2015 года возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В первом туре выборов президента Украины 31 марта 2019 года Смешко поддержали 6,04% украинцев. Он занял 6 место. В то же время он стал "героем" нескольких громких скандалов. Самый известный – вокруг отравления третьего президента Виктора Ющенко.
№2 Елена Судник – народный депутат (фракция "Самопоміч").
Елена Судник
Скриншот с видео
№3 Рефат Чубаров – глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко".
Рефат Чубаров
Скриншот с видео
№4 Иван Мирошниченко – народный депутат (фракция "Самопоміч").
Иван Мирошниченко
Скриншот с видео
№5 Владимир Замана – экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины.
Владимир Замана
Скриншот с видео
№6 Ольга Романюк
Ольга Романюк
Скриншот с видео
№7 Андрей Гайдуцкий
№8 Ирина Сисоенко
№9 Владимир Тимошенко
№10 Анатолий Макаренко
Анатолий Макаренко
Скриншот с видео
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