Партия Порошенко — вторая: появился свежий рейтинг выборов в Раду

Шесть политических партий могут пройти в Верховную Раду Украины на досрочных выборах 21 июля, в тройке — партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" с 29 мая по 6 июня.

Лидером электоральных симпатий является политсила "Слуга народа", которую готовы поддержать 51,3% среди тех, кто определился и будет голосовать.

Петр Порошенко 24 канал

Так, проходной барьер преодолевают:

"Слуга народа" (51,3%)

"Европейская солидарность" (9,5%)

"Оппозиционная платформа — За жизнь" (9,2%)

"Батьківщина" (8,7%)

При этом шансы пройти в парламент имеют партии — "Сила и честь", которую готовы поддержать 5% респондентов, и "Голос" с 4,9% поддержки избирателей.

За партию "Гражданская позиция" готовы отдать свои голоса 2,9%, за Радикальную партию Ляшко — 2,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в список "Европейской солидарности" пятого президента Украины Петра Порошенко вошли в своем большинстве совершенно новые лица, так как партия изменила подход и концепцию. В частности, политсила провела общественные праймериз.

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