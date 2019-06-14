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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Партия Порошенко — вторая: появился свежий рейтинг выборов в Раду

9.7тЧитать материал на украинском

Шесть политических партий могут пройти в Верховную Раду Украины на досрочных выборах 21 июля, в тройке — партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" с 29 мая по 6 июня.

Лидером электоральных симпатий является политсила "Слуга народа", которую готовы поддержать 51,3% среди тех, кто определился и будет голосовать.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

24 канал

Так, проходной барьер преодолевают:

  • "Слуга народа" (51,3%)

  • "Европейская солидарность" (9,5%)

  • "Оппозиционная платформа — За жизнь" (9,2%)

  • "Батьківщина" (8,7%)

При этом шансы пройти в парламент имеют партии — "Сила и честь", которую готовы поддержать 5% респондентов, и "Голос" с 4,9% поддержки избирателей.

Партия Порошенко — вторая: появился свежий рейтинг выборов в Раду
Партия Порошенко — вторая: появился свежий рейтинг выборов в Раду
Партия Порошенко — вторая: появился свежий рейтинг выборов в Раду
Новости
Досрочные выборы: какие партии могут прорваться в Раду

За партию "Гражданская позиция" готовы отдать свои голоса 2,9%, за Радикальную партию Ляшко — 2,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в список "Европейской солидарности" пятого президента Украины Петра Порошенко вошли в своем большинстве совершенно новые лица, так как партия изменила подход и концепцию. В частности, политсила провела общественные праймериз.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Партия "Слуга народа"Партия "Европейская солидарность"ВО Батьківщина
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Когда уже заткнется этот балабол и вор рошенко
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леня зе
леня зе
а где партия Шария?
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Маслов Олег
Маслов Олег
леня зе, а они думают что про нее никто не знает и пытаются спрятать от людей... продажные скоты..
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Рожденный ползать - везде пролезет.
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3
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