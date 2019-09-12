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12 сентября • обновлено в 20:02
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Обсудили Донбасс и борьбу с Путиным: Зеленский договорился с Финляндией о военной поддержке

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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 сентября, провел встречу с главой Финляндии Саули Ниинистё, на которой лидеры согласовали сотрудничество в военной сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Я ознакомил господина президента Финляндии с политикой безопасности ситуацией на Донбассе, мы обменялись мнениями относительно дальнейших шагов для прекращения войны. Важно, что наши партнеры придерживаются непоколебимой позиции относительно сохранения санкционного режима против Российской Федерации до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявил на совместной пресс-конференции Зеленский.

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Зеленский договорился с Финляндией о военной поддержке

Зеленский договорился с Финляндией о военной поддержке

Пресс-служба Офиса президента

Глава Украины также выразил благодарность Ниинистё за поддержку в процессе гуманитарного разминирования на востоке Украины и обеспечения деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ниинистё в свою очередь подчеркнул, что Финляндия всегда поддерживала и высоко ценила принципы суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, президент Финляндии отметил плодотворную работу Владимира Зеленского, направленную на достижение мира в Украине.

Зеленский встретился с Ниинистё

Зеленский встретился с Ниинистё

Пресс-служба Офиса президента

Зеленский встретился с Ниинистё

Зеленский встретился с Ниинистё

Пресс-служба Офиса президента

Зеленский встретился с Ниинистё

Зеленский встретился с Ниинистё

Пресс-служба Офиса президента

Зеленский встретился с Ниинистё

Зеленский встретился с Ниинистё

Пресс-служба Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 5 сентября провел встречу с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Саули Ниинистё
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Недавно пели писаки на ОБОСРАТЕЛЕ,что усраинской гадюшник будет жить лучше чем фины ,когда смеяться.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Клоун гастролирует, и всем весело.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
И чего это финны так неважно относятся к омонголенным угро-финнам?
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