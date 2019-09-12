Обсудили Донбасс и борьбу с Путиным: Зеленский договорился с Финляндией о военной поддержке

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 12 сентября, провел встречу с главой Финляндии Саули Ниинистё, на которой лидеры согласовали сотрудничество в военной сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Я ознакомил господина президента Финляндии с политикой безопасности ситуацией на Донбассе, мы обменялись мнениями относительно дальнейших шагов для прекращения войны. Важно, что наши партнеры придерживаются непоколебимой позиции относительно сохранения санкционного режима против Российской Федерации до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявил на совместной пресс-конференции Зеленский.

Зеленский договорился с Финляндией о военной поддержке Пресс-служба Офиса президента

Глава Украины также выразил благодарность Ниинистё за поддержку в процессе гуманитарного разминирования на востоке Украины и обеспечения деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ниинистё в свою очередь подчеркнул, что Финляндия всегда поддерживала и высоко ценила принципы суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, президент Финляндии отметил плодотворную работу Владимира Зеленского, направленную на достижение мира в Украине.

Зеленский встретился с Ниинистё Пресс-служба Офиса президента

Зеленский встретился с Ниинистё Пресс-служба Офиса президента

Зеленский встретился с Ниинистё Пресс-служба Офиса президента

Зеленский встретился с Ниинистё Пресс-служба Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 5 сентября провел встречу с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи.

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