Новый мирный план по Донбассу: дипломат объяснил, чего ждать Украине

Новый мирный план ОБСЕ по Донбассу для Украины станет выбором между "плохим и очень плохим".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV военный дипломат Петр Гаращук, комментируя ситуацию на востоке.

"Относительно этого плана – я абсолютно соглашаюсь, что надо принимать любые меры, чтобы прекратить войну, это межгосударственное противостояние. Тут если выбирать между плохим и очень плохим, надо выбрать плохое. План предусматривает потерю контроля над районами Донецкой и Луганской области, которые сейчас оккупированы войсками РФ. А мы что, сейчас этого не чувствуем? Мы имеем контроль над этими районами?" – отметил он.

По словам дипломата, если Украина как государство не способна решить данные вопросы, надо просить помощи ООН, ОБСЕ и других организаций, "которые могут прекратить войну".

"Должно быть создание временной переходной администрации (в ОРДЛО – ред.), а центральный элемент этого плана – проведение выборов. Пусть сейчас будет международная администрация под эгидой ООН и ОБСЕ работать вместе над прекращением военного противостояния", – заявил он.

Гаращук считает, что Минские договоренности сыграли определенную позитивную, хоть и небольшую, роль: "Военное противостояние на востоке страны приостановилось. Наш верховный главнокомандующий отдавал приказ прекратить огонь в соответствии с Минскими договоренностями, и весь мир это видел. К сожалению, президент России такого приказа не отдавал. И наши военнослужащие в ответ тоже открывают огонь".

24tv.ua

Как писал OBOZREVATEL:

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что Минские договоренности в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе может заменить новый план действий, который объединит усилия ОБСЕ и ООН.

Предполагается создание переходной администрации ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которая будет следить за воплощением мирного плана и реинтеграцией этих регионов.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что предложенный ОБСЕ новый план по урегулированию войны на Донбассе является слишком абстрактным, а его детали остаются неизвестными.

В России закатили скандал из-за этого предложения, обвинив Украину в препятствовании миру на востоке страны, а ОБСЕ – в "несостоятельности".

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