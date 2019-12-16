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16 декабря • обновлено в 17:04
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"Нормандской встречи" через 4 месяца не будет - Жебривский

1.5т
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Анонсированная 9 декабря в Париже следующая встреча "нормандской четверки" не состоится ни через 4 месяца, ни через год. Путин понял, что активная часть гражданского общества в Украине не позволит ему добиться от Зеленского выполнения всех российских требований по Донбассу и Крыму.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации, лидер политической партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский.

"Украина получила передышку. Насколько она будет долгосрочной – трудно сказать. Я, например, очень сомневаюсь, что "нормандская четверка" еще раз соберется – ни через 4 месяца, ни через год. Путин рассчитывал на Макрона и Меркель, а также на группы влияния на Зеленского в Украине. Был уверен, что они помогут ему устроить ползучую капитуляцию Украины. И вдруг не получил желаемого – в силу разных причин. Поэтому теперь затаится. И затаит злобу", - убежден политик.

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По мнению Жебривского, на ход переговоров кардинально повлиял ряд событий в Европе накануне встречи в Париже.

"Во Франции накануне переговоров случайно обнаружили базу российского ГРУ, где готовились 15 убийц. Макрон столкнулся с очередными протестами в своей стране. И он четко заявил, что знает о вероятной причастности РФ к организации этих протестов, когда саркастически отметил на пресс-конференции, что российских интересов в пенсионном обеспечении во Франции нет. А Меркель получила пощечину в виде убийства гражданина Грузии, чеченца по происхождению, на территории Германии. И Путин даже особо не отрицал, что это Россия его убила. Словом, Пути немножко "пережал" Европу перед "нормандской встречей", - отметил Жебривский.

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Он также уверен, что протесты "Нет капитуляции" и активная позиция ряда украинских политиков, лидеров мнений и блоггеров, которые публично высказывались по позициям, которые президент Зеленский должен принципиально отстаивать на переговорах с Путиным, кардинально изменили повестку дня встречи "нормандской четверки".

"Думаю, ход переговоров все это изменило кардинально. В окружении Зеленского внешней политикой занимаются немало выходцев из "95 квартала", которые имеют родственников с российским гражданством, преимущественно живущих в РФ, людей, которые имеют пророссийскую ментальность. И они тянули его на так называемый "компромисс" с Россией, фактически, на ползучую капитуляцию. И если бы не активная позиция пассионарной части общества – им бы это удалось. Но пассионарная часть общества прочертила для Зеленского линии, за которые ему нельзя было заходить. И он вынужден был их придерживаться", - подчеркнул Жебривский.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 декабря в Париже состоялась встреча в "нормандском формате" и первые переговоры Зеленского и Путина. В ходе встречи была достигнута договоренность об обмене пленными, всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, разведение войск еще в трех точках, которые будет определять контактная группа в Минске, а также об имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

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Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Темы
Переговоры Зеленского и Путина Минские договоренности Обмен пленными
Персоны
Эммануэль Макрон Владимир Путин Владимир Зеленский Ангела Меркель Павел Жебривский
Теги
обмен Донбасс Формула Штайнмайера
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филя филя
филя филя
"активная позиция пассионарной части общества" - это которых петька автобусами привёз?)) некоторые бабки которым в магазин то тяжело сходить, аж за 800 км приехали)))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Уже давно понятно, что Украина не хочет возврата Донбасса: 1) задолженности по пенсиям (2.7 млрд. дол) не вернуть, ..2) нет денег на восстановление, а Европа отказала! 3).. там не те люди! Но и Донбасс не хочет в Украину! Здесь совпадение желаний! ТОГДА ЗАЧЕМ ВОЮЮТ? Европа поставит крест на Украине, санкции снимут ( киев не выполняет Минские договорённости), и Донбасс, после выборов под эгидой ОБСЕ - в России
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Когда скажут, тогда и сядет за стол, а нет, пустят Украину с молотка, как не кондицию..и предпосылки для этого уже есть.
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