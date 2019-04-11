"Незаменимых нет": Аваков предупредил Порошенко и Зеленского о "красных линиях"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что кто бы ни победил на выборах президента, народ никому не позволит переступать красную черту.

Такое мнение глава МВД озвучил 10 апреля в кулуарах Киевского форума по безопасности, сообщается на странице ведомства в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я думаю, что и Порошенко, и Зеленский, если выиграют выборы, будут придерживаться генеральной линии украинского народа, который им это очертил. Есть "красные линии", за которые ни общество, ни люди наши, простые граждане, не дадут зайти своим президентам", — сказал Аваков.

На вопрос, готов ли он сотрудничать и с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в случае победы на президентских выборах, министр отказался отвечать. "Незаменимых людей нет. Есть принципы, а не люди", — цитирует его слова Интерфакс-Украина.

Арсен Аваков Скриншот видео

Также журналисты спросили у главы МВД, готов ли он стать премьер-министром в случае победы Зеленского. Аваков ответил, что любой может возглавить правительство, в том случае, если его предложит коалиция.

"Будет работать правительство. Если будет новая коалиция, то будет новое правительство. И действующий президент, безусловно, будет влиять на это. Но влиять будет в первую очередь парламентская коалиция", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аваков заявил, что в первом туре выборов президента Украины, 31 марта, было зафиксировано множество нарушений, однако в целом процесс прошел на весьма высоком уровне.

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