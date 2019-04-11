|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Незаменимых нет": Аваков предупредил Порошенко и Зеленского о "красных линиях"

1.1тЧитать материал на украинском

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что кто бы ни победил на выборах президента, народ никому не позволит переступать красную черту.

Такое мнение глава МВД озвучил 10 апреля в кулуарах Киевского форума по безопасности, сообщается на странице ведомства в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я думаю, что и Порошенко, и Зеленский, если выиграют выборы, будут придерживаться генеральной линии украинского народа, который им это очертил. Есть "красные линии", за которые ни общество, ни люди наши, простые граждане, не дадут зайти своим президентам", — сказал Аваков.

На вопрос, готов ли он сотрудничать и с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в случае победы на президентских выборах, министр отказался отвечать. "Незаменимых людей нет. Есть принципы, а не люди", — цитирует его слова Интерфакс-Украина.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Скриншот видео

Новости
Дебаты на стадионе: Аваков предупредил об угрозе для Украины

Также журналисты спросили у главы МВД, готов ли он стать премьер-министром в случае победы Зеленского. Аваков ответил, что любой может возглавить правительство, в том случае, если его предложит коалиция.

"Будет работать правительство. Если будет новая коалиция, то будет новое правительство. И действующий президент, безусловно, будет влиять на это. Но влиять будет в первую очередь парламентская коалиция", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аваков заявил, что в первом туре выборов президента Украины, 31 марта, было зафиксировано множество нарушений, однако в целом процесс прошел на весьма высоком уровне.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Арсен АваковВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
народ таки да, ждет конфискации рошенов и шьет мешки чтоб было куда складывать добро
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения