''Не представляю, из чего он сделан'': блогер провела весь день с Порошенко

Блогер Анна Оскомина провела целый день 5 октября с президентом Украины Петром Порошенко, чтобы узнать, в каком ритме живет лидер государства.

Подробностями и видеоматериалами она поделилась на своей странице в Facebook. Оскомина рассказала, что Порошенко, несмотря на огромную физическую нагрузку, даже к концу дня продолжал бодро улыбаться и держать осанку.

"Не представляю, из чего он сделан. У меня болят ноги и ломит спину, я мощусь везде, где позволяют обстоятельства. Он вдвое дольше на ногах, и у него отличная осанка, неизменная улыбка, твердый голос, он излучает бодрость. Ни тени усталости. Как такое возможно", – удивилась она.

Блогер рассказала, что каждый отрезок рабочего времени президента отлажен и идеально вымерен для недопущения экспромтов и импровизаций. Главе государства приходится много времени проводить в дороге, и вертолет, как быстрый вид транспорта, не является исключением.

В течение дня они посетили родную гимназию Порошенко им. Раковского в Болграде, которая отмечала 160 лет. В этом заведении учились два премьер-министра Болгарии, несколько министров и других выдающихся персон Болгарии и погибший Герой АТО Игорь Хинев. Оскомину удивило шикарное состояние спортивной площадки возле гимназии.

Также президент был на возложении цветов к Мемориалу Славы, где вместе со всеми пел гимн Украины.

Позже они отправились в Центральную Болградскую районную больницу, где проходила презентация обновленных отделений.

"Охрана загнала медперсонал в подсобку, чтоб не мешались. Порох через головы увидел девчонок за стеклянной дверью, прервал доклад и подошел их лично выпустил и попросил подождать его на улице. Может, конечно, это такой и хитрый план, но выглядело очень мило и естественно", - добавила блогер.

Они также посетили винодельню "Колонист". Оскомина рассказала, что проговорила с президентом всю дорогу.

"Это сильнейшие впечатления моей жизни. И масса инфы, которую надо отфильтровать. Он обо всем в курсе. Ничего нового я ему не сказала. Причем, он обо всем в курсе максимально глубоко и всесторонне. Если что-то идет не так, как мы бы хотели, значит, однозначно есть вводные, о которых мы не знаем или не учитываем. На ключевой вопрос из самых резонансных, которым меня замучили со всех сторон, ответ будет дан в течение обозримого времени. ПАП видит и очень ценит нашу поддержку. Он читает соцсети сам лично, без посредников и многих знает. Нет никакой "теплой ванны". Считает, что хотя мы молодцы, но в соцсетях пока шла тренировка, а большая - и главная война за умы нам ещё предстоит", – рассказала она.

В комментариях раскритиковали блогера за то, что она не поставила Порошенко острых вопросов, а больше работала, как пресс-служба президента. Пользователи рассказали Оскоминой, что нужно спросить у президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко во время рабочей поездки в Харьков стал внезапным гостем на свадьбе, а этот момент засняли на видео.