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18 декабря • обновлено в 14:34
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"Не понял намеков": Бессмертный назвал главный промах Зеленского в Париже

3.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах "нормандской четверки" в Париже не воспользовался шансом инициировать пересмотр Минских договоренностей.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный. По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель намекала Зеленскому на возможность "Минска-3", но украинский лидер не откликнулся на ее слова.

"Есть ли возможность идти вариантом "Минск-3"? Это допустимо... Но при таком подходе не надо было подписывать коммюнике в Париже. Коммюнике говорит, что Минские договоренности – священная корова", – напомнил Бессмертный.

"Несмотря на то, что канцлер Меркель на брифинге сделала блестящий посыл, когда она сказала, что Минские договоренности не являются догмой. Вспомните, как отреагировал Путин. Он сказал – нет-нет, это святая святых, давайте туда не входить. Но это говорит о том, что немцы готовы к продуктивному конструктивному разговору. Меркель тоже прекрасно понимает, что формула Штайнмайера вместе с Минскими договоренностями и непониманием участников этого процесса доведет ситуацию "до цугундера". Потому не случайны ее мягкие намеки", – отметил украинский дипломат.

Новости
В договоренностях "нормандской четверки" есть лишь один реальный пункт – Тука

По его словам, Меркель на брифинге "сделала несколько хороших пасов президенту Зеленскому, но он их почему-то не поймал".

"Фразу о том, что это не догма, можно и нужно было развивать. Ее поддержал бы президент Макрон, тогда было бы продемонстрировано 3 против 1. Но это неопытность тактики переговорного процесса", – заявил Бессмертный.

Как отметил дипломат, "этот момент бы информационно сыграл" для дополнительного давления на Путина.

Бессмертный назвал главный промах Зеленского в Париже

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Встреча в Париже 9 декабря стала первым саммитом в "нормандском формате" с 2016 года. В Елисейском дворце собрались лидеры Украины, Германии, Франции и России – Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (вся хроника событий собрана здесь).

  • Зеленский и Путин впервые встретились лично (до этого они общались только по телефону). В рамках саммита президенты Украины и России побеседовали тет-а-тет.

  • По итогам "нормандской встречи" стороны подписали совместное коммюнике. Были достигнуты договоренности об обмене пленными, полном прекращении огня на Донбассе, разведении войск еще на трех участках и по дальнейшей работе в "нормандском формате".

  • Представитель Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников сообщил, что Украина предложит России внести изменения в Минские соглашения и согласовать проведение выборов в ОРДЛО только после восстановления контроля над границей.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Минские договоренности Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Ангела Меркель Владимир Зеленский Роман Бессмертный
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Чміль Валерій
Чміль Валерій
Даже если бы фрау Меркель говорила прямо, а не намеками, гни пан президент Зеленский, ни члены его команды не поняли бы прямой речи ( не говоря уже о намеках). Понимать нечем!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Тут баран у керма, так що натяка - не натякай як то говорив попередник " маємо те шо маємо"(лайно). Шкода що у керма шут гороховий.
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