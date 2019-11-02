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2 ноября • обновлено в 14:49
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"Не надо спрашивать у людей!" Вакарчук назвал серьезную ошибку Зеленского

1.4т Читать материал на украинском

Депутат Верховной Рады Украины и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал президента Владимира Зеленского реализовать план по возвращению мира на Донбассе, с которым он выиграл выборы, а не спрашивать у общества, как ему сейчас действовать.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера. По его словам, президент – верховный главнокомандующий и должен проявить лидерство в военных и геополитических делах, но при этом объяснять украинцам свои шаги (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский

Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский

Диалог

"У нас президент – верховный главнокомандующий, он должен идти вперед. Это очень важно в военных и геополитических делах. Люди доверяют президенту, который осуществляет международную политику. Он выиграл выборы с тем, что у него есть план, как принести мир. Если такой план у него есть, пусть он его реализует. Но не надо спрашивать у людей, вот вы меня выбрали, а теперь скажите, что мне делать. Так нельзя. Он должен проявить лидерство и делать то, в чем уверен. Но при этом четко объяснять свои шаги обществу и идти вперед", – уверен политик.

Новости
"Власть хочет попасть на ТВ": Вакарчук раскритиковал переговоры Зеленского по Донбассу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат Верховной Рады Украины, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал действующего главу государства Владимира Зеленского прекратить заигрывать с врагами страны.

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Темы
Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Святослав Вакарчук Владимир Зеленский Савик Шустер
Место
Украина
Теги
война Донбасс
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Таев Иван
Таев Иван
Вакарчуки и прочие "певцы" майданов из последних сил корчатся, тыжатся и пыжатся, чтобы быть на слуху. Заработки уж не те. Да и с Россией нехорошо получилось, на чес туда дорога закрыта.
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Малько Олександр
Малько Олександр
Зе і Ко хочуть у разі чого усе спихнути на -"це ж народ нас попросив, а ми нічого"
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